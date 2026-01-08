彰化GO購 買電動機車抽中電動汽車

「彰化GO購」抽出電動車大獎，彰化縣長王惠美致電給陳姓幸運得主。 （記者劉曉欣攝）

真的假的？二〇二五年彰化縣政府主辦的「彰化GO購」活動，昨天進行最後一次抽獎，公開抽出一八八〇位幸運得主，最大獎是近二百萬元的電動汽車，由彰化市陳先生獲得，陳先生登錄的發票是買近六萬元的電動機車，當他接到彰化縣長王惠美的中獎電話時，整個人驚喜連連，直說「真的假的？」王惠美強調「係金ㄟ！我不是詐騙」。

陳先生抽到Kia EV6 Air電動車之外，彰化縣政府也加碼抽出一輛約八十六萬元的SUZUKI JIMNY潮車，由和美鎮柯先生獲得，他是在加油站花六百元加油，就幸運抽到新車，當王惠美打電話親口告知時，柯先生當下難以置信，直呼這樣的好事竟發生在自己的身上。

請繼續往下閱讀...

王惠美表示，這次活動期間四個月，登錄發票金額已達廿五．九億元，希望大家多在彰化縣消費，所有的稅收都會用在鄉親身上，今年起為了鼓勵生小孩，生第一、第二、第三胎分別發三萬、五萬、八萬元，六十五歲以上的長輩只要花六千元，就可以接種俗稱皮蛇的疫苗，共計兩萬劑，所有得獎者都會在八日以簡訊通知。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法