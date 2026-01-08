為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中廚餘機補助申請 注意文件缺漏

    2026/01/08 05:30 記者蔡淑媛／台中報導

    台中市去年底宣布元旦起限量補助一萬戶、每戶五千元購買家用廚餘機處理廚餘，經發局統計目前補助申請案件已累計達七六九六件，經發局彙整近期審核常見錯誤，提醒民眾送件前務必確認文件齊全、資料正確與發票有效，避免因補件往返延誤申請進度。

    申請案近八千件

    經發局指出，審查中最常見的三大錯誤樣態，首先為「應備文件缺漏」，包含未檢附保固證明書、保固證明未用印，或未提供可清楚辨識機型的產品照片；其次是「申請資料填寫不符」，如申請人姓名與匯款帳戶資料不一致，或聯絡資訊填寫不完整；第三則為「製造號碼錯誤」，申請書填寫的製造號碼與機器實際標示不符，導致無法確認是否符合補助資格。

    經發局提醒，為避免反覆補件影響時程，建議市民申請前把握「三看原則」，一看文件，確認戶籍資料、存摺封面、發票、產品照片或保固卡皆已備妥；二看資料，逐項核對申請表內容，確保申請人資訊、機型與實機標示一致；三看發票，確認發票日期在補助期間內，且無退貨或作廢紀錄，並清楚載明品名與型號。

    經發局補充，補助案件皆會透過財政部電子發票整合服務平台進行核驗，若查有發票已作廢或不符規定的情形，將依法退件處理。

