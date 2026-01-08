台中向上路六段下坡事故多 議員促改善

台中市向上路六段下坡路段事故頻傳，議員楊典忠要求設大貨車專用道路或是高架化道路。（記者蘇金鳳攝）

台中市向上路六段下坡路段事故頻傳，民進黨市議員楊典忠指出，此路段是通往台中港區重要道路，但交通事故不斷，大型車輛於下坡路段往往煞車不及常造成連環車禍，影響當地交通安全甚鉅，要求市府應該規劃大貨車專用道路或是高架化道路直達台中港區，用大小車輛分流方式，確保用路人安全；交通局表示，已展開短、長期的改善計畫。

楊典忠︰設大車專用道或高架道路

市議員楊典忠表示，此一路段相當重要，因為是通往台中港、關聯工業區、科技產業園區的重要道路，關係著經濟發展，因大型貨櫃車輛多，但龍井、沙鹿向上路六段及國道三號交流道通往台中港道路，疑因道路設計問題，常發生大型車輛於下坡路段煞車不及釀災，影響交通安全甚鉅，希望交通主管機關研議檢討並盡速提出改善或重新設計方案，應以確保用路人平安為優先。

交通局︰分期改善 爭取納入補助

交通局表示，為提升向上路六段下坡路段行車安全，短期已於去年完成該路段標誌標線補強工程；長期方面，交通局邀集相關單位至現地會勘，就規劃設置實體護欄、緩衝防撞設施及標線標誌加強優化等措施進行討論，並提送交通改善小組與中華民國運輸學會審議完成，後續將與建設局養護工程處協力納入內政部國土管理署「台中市沙鹿區向上路（自強路至龍井交流道）道路及人行道改善工程」補助案件改善。

