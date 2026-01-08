為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    營養午餐彰投免費 台中成中部例外

    2026/01/08 05:30 記者蘇孟娟／台中報導
    台中教育局估學校午餐全面免費約需卅三．五億，未來以「有增無減」原則，滾動檢討補助。 （台中市府提供）

    台中教育局估學校午餐全面免費約需卅三．五億，未來以「有增無減」原則，滾動檢討補助。 （台中市府提供）

    議員批財政最佳 學生健康卻比不上政治宣傳 教局︰滾動檢討

    台北市宣布推動學校營養午餐免費，台中市無意跟進，民進黨多名議員直指，包括彰化、南投均已實施營養午餐免費，苗栗今年九月也要跟進，台中市中部財政最佳卻成中部縣市唯一例外，盧市府寧花市政預算宣傳市長盧秀燕個人形象，卻不願把錢花在學生身上；也有國民黨議員支持營養午餐免費或再提高補助；台中市長盧秀燕昨被問及此事則沒有回應。

    國中小全面免費約需33.5億

    台中教育局估全市約廿三．九萬名國中小學生，學校午餐全面免費約需卅三．五億，目前包括弱勢學生午餐等各類午餐補助已十四億，未來以「有增無減」原則，滾動檢討補助。

    台中市議會民進黨團總召周永鴻指出，盧市府屢以經費龐大推託營養午餐免費，財政收支劃分法修正後，台中市年增二九五億元財源，可望補足全面免費所需的經費缺口，台中市沒有理由輸給彰化、南投與苗栗，既然市府能推動非法定福利的雙十公車、老人健保補助，更應優先挹注資源在學生的營養健康上，要求盧市府下學年度能讓營養午餐免費上路。

    綠營不滿盧用「有增無減」話術搪塞

    民進黨市議員江肇國與陳俞融也對盧市府用未來補助「有增無減」話術搪塞大表不滿；江肇國指出，台中每年預算規模多達兩千億，盧秀燕不肯普發現金，連營養午餐也不願意免費，盧秀燕不肯照顧孩子還喊「馬麻愛你」，實在太矯情；陳俞融也痛批，盧市府年年大手筆花市政預算宣傳盧秀燕個人形象，辦購物節抽獎毫不手軟，學生的營養健康竟比不上城市行銷與政治宣傳。

    藍營建議排富或增加補助

    國民黨議會黨團副書記長楊啓邦指出，家長反映學生營養午餐費年約上萬元，家有兩子女就學，負擔沈重，他建議，可在適度排富下推動營養午餐免費，減輕民眾育兒負擔；國民黨團書記長李中則說，若財劃法修正案通過台中市有新財源支持，可先增加營養午餐補助額度到每餐八十元以上，讓學生吃的更好，若財源更多則可研議營養午餐免費。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播