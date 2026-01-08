為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    教師減行政工作 新北籲中央訂標準

    2026/01/08 05:30 記者黃子暘／新北報導

    教師除了授課，還有許多行政庶務、親師溝通等工作，台北市宣布「教育革新三箭」政策，新北市教師會、教育人員產業工會昨呼籲，新北市應跟進回應教育人員需求，減少行政工作，讓教師能將時間真正留給學生。新北市教育局表示，授課節數與待遇等涉及全國一致性規範，建議中央訂定全國一致標準並挹注財源。

    教師會理事長林松宏說，行政工作長期佔據教師大量時間，現行制度下，導師授課節數偏高、班級學生數過多，也難兼顧到每個孩子需求；雙北教師面臨教學與行政壓力高度相似，近年更出現師資缺額逐漸擴大警訊，呼籲調降導師授課節數，並從國小新生逐年調降班級人數，讓教師更專注教育與班級經營。

    新北教產副理事長蔡淑遠表示，對教師的支持諮商體系的改善也刻不容緩，建議優先處理降低教育人員工作壓力及改善教育環境。

    教育局回應，市府對國小額滿學校先行建置「額滿年段導師酌減授課節數」機制協助導師，建議中央訂定全國一致標準並挹注財源。

    減課部分，教育局說，因新北幅員遼闊，學校規模、師資結構不同，政策宜採循序評估、分階段改善，部分地區可能有教師招募不易，將持續蒐集意見滾動檢討改善。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播