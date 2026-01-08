教師減行政工作 新北籲中央訂標準

教師除了授課，還有許多行政庶務、親師溝通等工作，台北市宣布「教育革新三箭」政策，新北市教師會、教育人員產業工會昨呼籲，新北市應跟進回應教育人員需求，減少行政工作，讓教師能將時間真正留給學生。新北市教育局表示，授課節數與待遇等涉及全國一致性規範，建議中央訂定全國一致標準並挹注財源。

教師會理事長林松宏說，行政工作長期佔據教師大量時間，現行制度下，導師授課節數偏高、班級學生數過多，也難兼顧到每個孩子需求；雙北教師面臨教學與行政壓力高度相似，近年更出現師資缺額逐漸擴大警訊，呼籲調降導師授課節數，並從國小新生逐年調降班級人數，讓教師更專注教育與班級經營。

請繼續往下閱讀...

新北教產副理事長蔡淑遠表示，對教師的支持諮商體系的改善也刻不容緩，建議優先處理降低教育人員工作壓力及改善教育環境。

教育局回應，市府對國小額滿學校先行建置「額滿年段導師酌減授課節數」機制協助導師，建議中央訂定全國一致標準並挹注財源。

減課部分，教育局說，因新北幅員遼闊，學校規模、師資結構不同，政策宜採循序評估、分階段改善，部分地區可能有教師招募不易，將持續蒐集意見滾動檢討改善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法