強化AI教育 新北擴大推動AI ALL IN

新北市教育局將AI融入教育行政治理，並結合課程設計。圖為國中藝術領域的「爵士搖擺AI趣」課程。（記者賴筱桐攝）

因應人工智慧（AI）快速發展，新北教育局推動AI融入教育行政治理，家長最有感的「新北校園通」APP，有AI智慧員工即時解答疑慮，還有多元支付線上繳交學費，今年將擴大推動「AI ALL IN」政策，妥善運用AI工具，讓學校與教師營造高效率的學習環境。

教育局長張明文昨天在市政會議報告AI運用在行政減量、人才培訓、AI倫理與資料治理，包括善用AI協助產出會議紀錄、新聞稿、計畫及簡報初稿，原本需半天至一天的流程，縮短至半小時完成，減輕教職員工行政負擔，並透過AI分析大數據輔助決策。

張明文表示，「新北校園通」APP累積下載逾八十五萬次，整合學生出缺席、成績、請假等數據，並導入AI員工、智慧圖書館等服務，透過語音互動，解決家長問題，可電子支付繳學費，累計線上繳費金額高達五四五億元。

新北勞工大學 開9門AI課

另外，新北市勞工大學新開設九門AI相關課程，內容涵蓋「生成式AI職場應用」、「AI生活應用」、「AI輔助Excel數據分析」等主題，並首度開設「iPAS AI應用規劃師考照」課程，即日起至二月廿三日報名選課，凡設籍、居住地或工作地在新北市的勞工，都可至「新北勞動雲—勞工大學」網站報名選課。

