為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    強化AI教育 新北擴大推動AI ALL IN

    2026/01/08 05:30 記者賴筱桐／新北報導
    新北市教育局將AI融入教育行政治理，並結合課程設計。圖為國中藝術領域的「爵士搖擺AI趣」課程。（記者賴筱桐攝）

    新北市教育局將AI融入教育行政治理，並結合課程設計。圖為國中藝術領域的「爵士搖擺AI趣」課程。（記者賴筱桐攝）

    因應人工智慧（AI）快速發展，新北教育局推動AI融入教育行政治理，家長最有感的「新北校園通」APP，有AI智慧員工即時解答疑慮，還有多元支付線上繳交學費，今年將擴大推動「AI ALL IN」政策，妥善運用AI工具，讓學校與教師營造高效率的學習環境。

    教育局長張明文昨天在市政會議報告AI運用在行政減量、人才培訓、AI倫理與資料治理，包括善用AI協助產出會議紀錄、新聞稿、計畫及簡報初稿，原本需半天至一天的流程，縮短至半小時完成，減輕教職員工行政負擔，並透過AI分析大數據輔助決策。

    張明文表示，「新北校園通」APP累積下載逾八十五萬次，整合學生出缺席、成績、請假等數據，並導入AI員工、智慧圖書館等服務，透過語音互動，解決家長問題，可電子支付繳學費，累計線上繳費金額高達五四五億元。

    新北勞工大學 開9門AI課

    另外，新北市勞工大學新開設九門AI相關課程，內容涵蓋「生成式AI職場應用」、「AI生活應用」、「AI輔助Excel數據分析」等主題，並首度開設「iPAS AI應用規劃師考照」課程，即日起至二月廿三日報名選課，凡設籍、居住地或工作地在新北市的勞工，都可至「新北勞動雲—勞工大學」網站報名選課。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播