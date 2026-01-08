為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    淡北道路今起夜間施工 淡金路 封閉

    2026/01/08 05:30 記者黃子暘／新北報導
    因應淡北道路施工需求，1月8日起夜間封閉淡金路與中正東路交叉口至坪頂路口部分路段。（新北市工務局提供）

    因應淡北道路施工需求，1月8日起夜間封閉淡金路與中正東路交叉口至坪頂路口部分路段。（新北市工務局提供）

    第一階段至2/6 中正東路口至坪頂路口往台北方向 晚上10點起禁行

    新北市淡水河北側沿河平面道路（簡稱淡北道路）工程將於今天晚上起進行夜間吊裝高架橋鋼構，第一工區八日起至三月十五日晚上十點至隔日清晨六點施工，分二階段封閉淡金路與中正東路交叉口至坪頂路口（往台北方向）部分路段，用路人需改道行駛，整體工程預計二〇二九年完工。

    第二階段2/7至3/15 實施調撥管制

    工務局表示，高架橋鋼構吊裝作業分二階段實施交通管制，第一階段（一月八日至二月六日）期間，淡金路往台北方向請左轉行駛坪頂路或右轉坪頂路接中正東路一段，往淡水方向不受影響；第二階段（二月七日至三月十五日，農曆春節假期除外）期間，淡金路往台北方向將依現場進度實施調撥，雙向車流均走淡金路雙號門牌車道，建議用路人改道行駛坪頂路，中正東路部分路段也配合施工封閉，請改道行駛坪頂路。

    進行高架橋上部節塊吊裝作業

    新建工程處說，淡北道路在淡水端有淡金路、中正東路各一處匝道出入口，其中淡金路匝道位於淡海輕軌下方，以高架橋方式跨越捷運淡水線軌道，至捷運外側銜接平面道路；目前淡金路高架橋已完成橋梁基礎、墩柱等下部結構，為降低交通衝擊，因此於夜間施作上部節塊吊裝作業。

    工務局指出，淡北道路整體工程預計於二〇二九年完工，將可紓解台二線竹圍至紅樹林路廊交通瓶頸，連結淡海新市鎮、淡海科技城，統計至去年十二月卅一日止，施工進度為廿三．二七％；第二工區現正施作排水路橋墩柱、預鑄梁，第三工區施作主線高架橋墩柱，第四工區進行大度路快慢分隔島敲除、管線遷移協調及削山工項前置作業。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播