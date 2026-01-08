淡北道路今起夜間施工 淡金路 封閉

因應淡北道路施工需求，1月8日起夜間封閉淡金路與中正東路交叉口至坪頂路口部分路段。（新北市工務局提供）

第一階段至2/6 中正東路口至坪頂路口往台北方向 晚上10點起禁行

新北市淡水河北側沿河平面道路（簡稱淡北道路）工程將於今天晚上起進行夜間吊裝高架橋鋼構，第一工區八日起至三月十五日晚上十點至隔日清晨六點施工，分二階段封閉淡金路與中正東路交叉口至坪頂路口（往台北方向）部分路段，用路人需改道行駛，整體工程預計二〇二九年完工。

第二階段2/7至3/15 實施調撥管制

工務局表示，高架橋鋼構吊裝作業分二階段實施交通管制，第一階段（一月八日至二月六日）期間，淡金路往台北方向請左轉行駛坪頂路或右轉坪頂路接中正東路一段，往淡水方向不受影響；第二階段（二月七日至三月十五日，農曆春節假期除外）期間，淡金路往台北方向將依現場進度實施調撥，雙向車流均走淡金路雙號門牌車道，建議用路人改道行駛坪頂路，中正東路部分路段也配合施工封閉，請改道行駛坪頂路。

進行高架橋上部節塊吊裝作業

新建工程處說，淡北道路在淡水端有淡金路、中正東路各一處匝道出入口，其中淡金路匝道位於淡海輕軌下方，以高架橋方式跨越捷運淡水線軌道，至捷運外側銜接平面道路；目前淡金路高架橋已完成橋梁基礎、墩柱等下部結構，為降低交通衝擊，因此於夜間施作上部節塊吊裝作業。

工務局指出，淡北道路整體工程預計於二〇二九年完工，將可紓解台二線竹圍至紅樹林路廊交通瓶頸，連結淡海新市鎮、淡海科技城，統計至去年十二月卅一日止，施工進度為廿三．二七％；第二工區現正施作排水路橋墩柱、預鑄梁，第三工區施作主線高架橋墩柱，第四工區進行大度路快慢分隔島敲除、管線遷移協調及削山工項前置作業。

