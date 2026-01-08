總預算還未通過》長輩免健保費 花縣府搶宣布電話接不完

花蓮今年起補助65歲以上老人健保費免自付額，但預算尚未經議會通過無法實施，近日頻頻接獲民眾詢問電話。圖為長者打疫苗。（記者花孟璟攝）

花蓮縣政府去年十月底搶先宣布馬年福利新措施，今年一月一日起要實施六十五歲以上長輩免繳健保自付額，但新年元旦已過了一星期，縣府今年總預算尚未經議會審議通過，引發民眾疑問，詢問電話打爆花蓮縣府；縣府社會處昨主動澄清，因為預算尚未完成法定程序，請民眾收到單子記得繳費。

縣府：預算通過後才實施

許多年長長輩因為已退休無職業，如無子女可依附加保健保，通常會以第六類身分掛在鄉鎮公所投保，健保署會按月寄發繳款通知單，但縣府去年在預算未通過前，就搶著宣布一月一日起實施六十五歲以上長輩免健保自付額，不僅被民代質疑沒有排富，由於總預算尚未通過，也有很多民眾擔心收到帳單「到底要不要繳」？紛紛打電話詢問縣府。

縣府昨主動強調，縣府減輕全民健康保險自付保險費負擔，修正「花蓮縣政府補助辦理老人全民健康保險自付保險費作業規定」，因目前總預算尚未通過，仍需配合一一五年度預算審議作業進程，要等議會通過預算、完成法定程序再行公告實施，提醒民眾若收到繳費單仍需按現行規定繳費。

收到繳費單 仍需按規定繳費

縣府表示，符合資格的補助對象，將由縣府彙整相關資料，送交中央健康保險署辦理保險費減免作業，直接在保費計算表減免，每人每月最高額度不超過八百廿六元，等到預算通過後才會公布實施。

