為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    總預算還未通過》長輩免健保費 花縣府搶宣布電話接不完

    2026/01/08 05:30 記者花孟璟／花蓮報導
    花蓮今年起補助65歲以上老人健保費免自付額，但預算尚未經議會通過無法實施，近日頻頻接獲民眾詢問電話。圖為長者打疫苗。（記者花孟璟攝）

    花蓮今年起補助65歲以上老人健保費免自付額，但預算尚未經議會通過無法實施，近日頻頻接獲民眾詢問電話。圖為長者打疫苗。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣政府去年十月底搶先宣布馬年福利新措施，今年一月一日起要實施六十五歲以上長輩免繳健保自付額，但新年元旦已過了一星期，縣府今年總預算尚未經議會審議通過，引發民眾疑問，詢問電話打爆花蓮縣府；縣府社會處昨主動澄清，因為預算尚未完成法定程序，請民眾收到單子記得繳費。

    縣府：預算通過後才實施

    許多年長長輩因為已退休無職業，如無子女可依附加保健保，通常會以第六類身分掛在鄉鎮公所投保，健保署會按月寄發繳款通知單，但縣府去年在預算未通過前，就搶著宣布一月一日起實施六十五歲以上長輩免健保自付額，不僅被民代質疑沒有排富，由於總預算尚未通過，也有很多民眾擔心收到帳單「到底要不要繳」？紛紛打電話詢問縣府。

    縣府昨主動強調，縣府減輕全民健康保險自付保險費負擔，修正「花蓮縣政府補助辦理老人全民健康保險自付保險費作業規定」，因目前總預算尚未通過，仍需配合一一五年度預算審議作業進程，要等議會通過預算、完成法定程序再行公告實施，提醒民眾若收到繳費單仍需按現行規定繳費。

    收到繳費單 仍需按規定繳費

    縣府表示，符合資格的補助對象，將由縣府彙整相關資料，送交中央健康保險署辦理保險費減免作業，直接在保費計算表減免，每人每月最高額度不超過八百廿六元，等到預算通過後才會公布實施。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播