總預算卡關 嘉義通勤族憂TPASS停擺

8成經費中央補助 先以去年度剩餘款支應 可支撐1到2個月

今年度中央總預算在立法院「卡關」，中央補助款無法撥付至地方，TPASS定期票方案經費恐會斷炊；主責推動嘉義地區TPASS方案的縣府建設處表示，TPASS有超過八成經費仰賴中央補助，定期票方案以專戶方式管理，倘中央補助斷炊，受影響最大為各運具業者，初步規劃先以去年度剩餘款撥付各運具業者，預估暫可支撐一到二個月。

通勤族說，台鐵嘉義車站至南部科學園區附近的台南善化或新市車站，全票單趟約一百元，來回約兩百元，因工作往返，一個月要負擔四千多元，購買TPASS嘉嘉南月票僅需九九九元，可省不少錢，希望總預算盡快通過，以免影響通勤族權益。

嘉義地區TPASS方案有三九九、七九九及嘉嘉南九九九定期票，縣府建設處說，每月約有三千人購買，縣府每年需負擔自籌款約九百多萬元，先以去年預撥款及剩餘款支應，若中央款項遲未撥付，可能先由自籌款支應。

嘉義市府表示，今年編列TPASS票差補貼款八五〇萬元經費，依據搭乘情形，市區多數民眾主要使用屬於中央系統的台鐵及公路客運，建議中央轄管運具部分經費由中央及各運輸業者自行籌措因應；市區公車及公共自行車部分，市府已推出持電子票證免費搭乘措施，由市府預算支應，暫不受影響。

縣議員江佩曄說，TPASS讓通勤族受惠，但因中央總預算未通過恐衝擊權益，縣府雖允諾先以自籌款支應，但非長久之計，希望早日完成總預算審議，讓民眾安心。

王美惠︰別讓民眾權益因政治因素而延誤

嘉義市立委王美惠表示，TPASS在預算法上屬於新興計畫，因總預算延宕，鄉親權益受波及，呼籲在野黨儘速完成總預算審議，別讓民眾權益因政治因素而延誤。

民進黨嘉義市議會黨團總召林煒軒說，藍白兩黨拒絕審理總預算，已嚴重癱瘓國家的運作，犧牲地方市政發展，TPASS可能斷炊，市府需研議備案。

