    首頁 > 生活

    雲林水林公所推7大社福 盼翻轉人口結構

    2026/01/08 05:30 記者李文德／雲林報導
    水林鄉公所今年起推出7大社福政策，盼翻轉全縣第二老鄉鎮結構。（記者李文德攝）

    水林鄉公所今年起推出7大社福政策，盼翻轉全縣第二老鄉鎮結構。（記者李文德攝）

    雲林縣水林鄉是全縣人口第二老鄉鎮，更面臨人口外流困境。鄉公所今年度編列一一七八萬元經費，推出七大社會福利政策，包含新生兒週歲六千元禮金、補助學生競賽獎勵金等，希望藉由提升社會福利，翻轉鄉內人口結構。

    新生兒週歲禮金6千元

    根據縣府統計，水林鄉人口兩萬一八五〇人，其中六十五歲以上人口高達六二四六人，老年人口比例約二八．五八％，僅次於元長鄉二八．八一％，成為全縣第二老鄉鎮。

    鄉長張東凱表示，經鄉代會通過，編列約一一七八萬元，執行七大面向社福政策，首先為今年起出生並入籍水林且未有遷出紀錄的滿週歲幼兒，家長可申請一次六千元生日禮金。

    補助學生競賽獲獎獎金

    張東凱指出，為鼓勵鄉內國中小學生勇於在體育、美術、科展等競賽表現，凡縣級以上賽事獲獎，個人最高可領三千元獎勵金，團體可領六千元；此外滿七十歲鄉親可領重陽禮金，百歲人瑞禮金加碼至一萬元，鄉民意外身故慰問金也從六萬元加碼至十萬元。

    公所社會課表示，鄉內復康巴士今年起增為兩輛，三月起原每週每人可申請一次搭乘服務，改為每週兩次；此外更為三一八位鄰長購置自行車，鄉立幼兒園老舊冷氣設備進行汰換。

