台南7庇護工場 推年菜伴手禮搶商機

展翼烘焙坊的春節禮盒。（記者楊金城攝）

台南市七家庇護工場推出年菜、伴手禮，搶攻春節商機，市長黃偉哲、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署和南市五大總工會代表昨帶頭響應，並呼籲民眾訂購支持，傳遞溫暖與愛。

黃偉哲說，過年採買年菜與禮品，民眾選擇庇護工場的產品，不僅送者大方、受者實惠，更有意義，能讓人感受到台南是一座有愛的城市。

喜憨兒台南庇護工場推出六道經典年菜，品質、美味不輸五星級飯店，CP值更高，其中「珠圓玉潤慶團圓」這道年菜，是與錦霞樓技術合作聯名推出，豬蹄膀香Q彈牙、軟嫩多汁，還有「龍吟虎饗石斑魚」、「金饗富貴大肋排」、「開運椒香雞湯鍋」、蔬食油飯、西米露甜品等，免料理即可輕鬆端上桌，提前預購並有優惠。

此外，還有展翼烘焙坊、菩提澄園、小品食光推出的禮盒，蓮心園的日曬米加紫蘇梅禮盒，吉茂及創義庇護工場的節慶文創小物。

南市勞工局長王鑫基說，去年七庇護工場推出年節禮約創造一千二百萬元佳績，其中年菜賣了約六百萬，今年市府帶頭響應採購，並透過農會系統提供預購，期盼幫助身障者和社福團體，民眾購買還可參加台南購物節的抽獎。

