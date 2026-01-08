台南運河光雕藝術、綠廊 3月底完工

運河南岸現有鈉燈將全面汰換。（記者洪瑞琴攝）

斥資8400萬進行景觀重塑 強化綠化、遮蔭與護岸整修

今年台南運河迎來百週年紀念，市府投入約八四〇〇萬元進行景觀重塑與光雕藝術創作，預計三月底完工，為百年運河注入新生命，也讓市民與遊客看見台南城市更新的進步。

退縮部分停車彎 兼顧停車與車行

市府工務局表示，景觀工程主要針對運河南岸人行及自行車動線改善，部分有塌陷護岸作整修，並配合文平路以東周邊道路的停車需求與車行流暢，退縮部分停車彎，讓道路空間更安全順暢。同時強化植栽綠化，考量極端氣候與遮陽效果，打造高遮蔭性綠色廊帶，提供市民舒適的休憩空間，兼具美觀與實用性。

臨安橋至安億橋 鋪面全面翻新

南岸工程長度約二．八公里，從臨安橋至安億橋，鋪面將全面翻新。工務局指出，沿岸長條狀公園自二〇〇一年開闢以來，幾乎沒有完整整修，路面多處破損補丁不美觀，原本路燈使用老舊耗能的鈉燈，將全面換上LED節能燈，不僅照明更佳，也符合節能減碳理念。整體工程經費約八〇〇〇萬元，其中，中央補助約五六〇〇萬元，配合中央補助與百年運河計畫，是一次難得的優化。

此外，運河光環境藝術示範計畫經費約四〇〇萬元，市府將邀請藝術家在運河承天橋至望月橋段創作光影裝置藝術，為夜間運河增添特色景觀，也讓城市歷史與藝術能夠交融呈現。透過光雕與景觀改善，台南運河不僅更安全、舒適，也更有觀賞價值展現運河文化底蘊，光雕展期將成為市民休憩與遊客打卡的新亮點。

經費編列 不受總預算影響

值得一提的是，百年運河相關經費於一一四年度以前就已逐年編列，不受今年一一五年度中央政府預算卡關影響，工程與光雕活動可如期進行，因此外界戲稱「台南運河逃過一劫」。工務局強調，百年運河的整修不只是景觀改善，更承載城市文化記憶與歷史價值，期望透過工程與藝術創作，讓運河的百年故事能被更多人看見與感受。

台南運河光環境藝術示範計畫，將於承天橋至望月橋段打造光影裝置藝術。（記者洪瑞琴攝）

