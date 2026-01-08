「台灣青蘋果」 高雄蜜棗今年產量增3成

高雄蜜棗上市，果型大、口感佳。（記者陳文嬋攝）

高雄蜜棗是全國評鑑比賽常勝軍，今年產量比去年增加三成，目前已進入產期陸續上市，批發均價每公斤一百元，高雄市農業局推出限量「高雄首選」蜜棗禮盒，上架高雄首選電商平台，方便民眾上網預購，品嘗產地直送美味。

高雄是全國最大蜜棗產區，生產面積七一〇公頃，以燕巢二八二公頃、阿蓮一四〇公頃、田寮八十一公頃最多，因鄰近「月世界」惡地形，土質富含鉀、鎂等礦物質和微量元素，產出的蜜棗風味甘甜獨特，加上果型大、口感佳、翠綠外觀，被譽為「台灣青蘋果」。

請繼續往下閱讀...

今年氣候適宜，預估總產量一．二萬多公噸，較去年產期增產三成，目前陸續採收上市，適逢強烈冷氣團來襲，蜜棗天冷長得慢，養分累積多，皮薄甜度更高，加上早晚溫差更大，品嘗口感更甜美，果菜批發市場平均每公斤一百元，隨著農曆過年將至，蜜棗買氣增溫，可望帶動價格更好。

高雄市農業局集結在地多個農會，推出「高雄首選」蜜棗禮盒，價格比去年略降，特級蜜棗禮盒八八八元、限量九九九盒，頂級蜜棗禮盒一〇八八元、限量四九九盒，即日起民眾可上高雄首選電商平台預購，將自一月十二日起出貨，前九九九名下單，加贈紅包袋二入組。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法