搶救橋頭糖廠森林 環團提「新1-1」道路

環團「新1-1」取代「舊1-1」道路規劃圖

避免被「舊1-1」道路貫穿 也解決橋科對外交通問題 國土署：仍於都審階段

內政部國土署啟動高雄新市鎮三期計畫，橋頭糖廠百公頃森林將被六十米的1-1道路貫穿，環團昨天提出「新1-1」經武路取代「舊1-1」橋新六路的雙贏方案，既能解決橋科對外交通問題，也可保留糖廠的森林風貌；國土署則表示，本案仍於都計審議階段，會彙整各界意見。

與三鐵青埔站重疊 往橋科縮短逾200公尺

為搶救橋頭糖廠森林恐消失，目前已有五十個團體、超過二五〇〇人連署；森林城市協會理事長莊傑任、橋仔頭文史協會榮譽理事長蔣耀賢、高雄市綠協理事長黃景南等人，昨天提出一舉兩得方案，以「新1-1」道路取代「舊1-1」道路。

莊傑任指出，「舊1-1」道路距離三鐵共構青埔站八百公尺，「新1-1」經武路直接與青埔站重疊、零距離，是最佳的主幹道路線；其次，新市鎮一期目前居住近八千人，要前往橋科園區，走「新1-1」比「舊1-1」縮短二百公尺以上距離。

保留森林與糖廠文史 有利觀光產業

環團強調，「舊1-1」道路將切過糖廠宿舍區與老樹，刪減典寶溪一七五萬噸滯洪量，破壞十萬棵樹的百頃森林；「新1-1」可繞過森林與糖廠，保留森林與糖廠文史，利於觀光產業。

高捷RK1站聯開案動土 建23層住商大樓

捷運岡山車站「RK1站西基地聯合開發」是北高雄首件捷運聯開案，昨天動土，達麗建設將投資二十七億餘元，開發地下四層、地上二十三層的住商綜合大樓，將引入店鋪、住宅、健身中心等設施，未來開發建物並與RK1站西出口共構，預計二〇三〇年六月完工，成為岡山站前的新地標。此聯開案高市府將可分回一七二坪的公共托嬰中心、一〇六席車位及十四億元價金挹注捷運建設。

