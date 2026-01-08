為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏縣捉大隻綠鬣蜥 禮券上調至300元

    2026/01/08 05:30 記者羅欣貞／屏東報導

    為鼓勵完訓的民間獵人移除成年綠鬣蜥，今年的獎勵標準有所調整，吻肛長三十公分以上將從去年每隻兩百五十元上調為三百元、未達三十公分的幼體從去年一百元下調為五十元，屏東縣去年以發放等值農漁會超市禮券做為獎勵，在聽取各方意見後，今年將改發三大超商禮券。

    縣府農業處統計，屏縣去年移除綠鬣蜥十三萬零兩百六十二隻，民間獵人捕捉十萬四千九百六十五隻，佔八成，其中成體兩萬四千三百九十二隻、幼體八萬零五百七十三隻，幼體佔比約達七成七，另委外廠商捕捉兩萬五千兩百九十七隻，其中成體一萬零六百六十二隻、幼體一萬四千六百三十五隻。

    去年針對民間獵人移除綠鬣蜥，屏東縣政府以發放等值農漁會超市禮券做為獎勵 ，最厲害的前三名獵人，均捕捉了超過一萬隻，各領走超過一百萬元禮券，全年共發出逾一千萬元的農漁會超市禮券。

    由於不是每個鄉鎮都有農漁會超市，縣府今年起決定改發三大超商禮券，依據中央移除綠鬣蜥獎勵新標準，吻肛長三十公分以上每隻可領取三百元、未達三十公分領取五十元，捕捉到的綠鬣蜥點交均須定位、上傳照片至林業保育署指定的APP。

