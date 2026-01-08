水火共生 恆春出火地質公園2/1 開幕

擁有「水火共生」奇景的恆春出火地質公園，將於2月1日開幕啟用。圖為示意圖。（屏東縣府提供）

邀動力火車、戴曉君開唱 3千個名額免費索票入場

歷經兩年多規劃與建設，擁有「水火共生」奇景的恆春出火地質公園，將於二月一日開幕啟用，並邀請金曲獎最佳原住民語專輯得主—排灣族歌手戴曉君，以及華語樂壇重量級組合動力火車熱力開唱，共三千個名額，免費索票入場。

面積2.9公頃 總工程經費2.68億

屏縣府交通旅遊處長黃國維指出，恆春出火地質公園總面積為二．九公頃，總工程經費二．六八億元，除生態密林區之外，出火地質廣場、環形水池，更形成水火共生的特殊景觀，除能近距離觀察奇特地景，也可於夜間的公園觀星，將成為恆春半島觀光重要據點。

恆春出火地質公園不僅以獨特的「水火共生」地景聞名，在歷史上更有深遠意義。受公視影集《斯卡羅》影響，這片土地背後的一段被世人遺忘的歷史再次被喚起；一八六七年美國商船「羅妹號」於恆春半島外海觸礁沉沒，隨後引發國際關注。在事件後續的協商中，瑯嶠十八社大股頭卓杞篤，正是在出火這片土地上，與美國駐廈門領事李仙得簽下台灣第一份國際和平盟約「南岬之盟」。

台灣第一份國際盟約在此地簽定

縣府表示，出火地質公園承載的不僅是壯麗的自然景觀，更是連結恆春半島人文脈絡與國際視野的重要象徵，這裡的火焰如同記憶的燈塔，長年燃燒，見證了族群交流與和平締結的時刻，當遊客在夜間欣賞火光與星空時，其實正站在歷史發生的場域之上，與百餘年前的故事產生時空共鳴。

為維護觀賞品質，開幕演出座位限量共三千席，採免費索票入場，恆春居民可優先於今日中午十二時至下午二時至恆春民謠館索票，限量四百席，其餘民眾可自九日晚間六時起，透過KKTIX平台線上索票，每帳號限索四張；另於活動現場拍照打卡，可兌換出火之巾、出火發光杯等紀念品。

