台東環保局聯手學童 打造「公廁畫廊」

台東縣環境保護局推動「公廁畫廊」計畫，首站選定台灣中油初鹿站特優級公廁作為展示場域，由國立台東大學附設實驗國民小學老師粘僑頡指導第卅七屆美術班學生進行集體創作，讓民眾在如廁的片刻也能遇見藝術。

縣政府表示，公廁不僅是解決生理需求的設施，更是反映城市清潔管理、服務品質與文化溫度的重要指標。透過藝術創作的導入，翻轉過往對公廁冷硬、單調的刻板印象。

環保局說明，此次展出的作品以「沙灘、海洋、海岸線」為主題，由學生以木板為創作底材，結合環氧樹脂與顏料技法，呈現海洋律動與光影層次，使視覺效果更具深度與延展性。中油初鹿站站長蘇靖惠說，加油站公廁是旅客停留的重要空間，透過藝術作品的加入，不僅提升環境友善度，也為來往旅人留下對台東更深刻、溫暖的印象，未來將持續協助維護，讓作品長久服務民眾。

指導老師粘僑頡表示，帶孩子們的創作走出教室、融入社區，實際被民眾看見與使用，讓學生深刻體會藝術對環境與生活的正向影響。參與創作的學生看到自己的作品在公廁中展示，感到既興奮又有成就感，期待為使用者帶來更愉悅的心情。

