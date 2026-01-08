竹市普發5千採人工 議員︰「科技城」喊假的

新竹市府規劃發放的五千元消費現金廿四日（週六）採選務投票模式，動員人力現場發放，有公家單位向市議員曾資程陳情，單位裡十六人被要求須動員十五人支援現金發放，但當天是週六，單位內很多人有小孩家人要照顧，但長官要求必須出勤，市府稱職場友善都是騙人的。曾資程諷高虹安號稱理工女，竹市又以數位科技城自居，竟採動員人力最多的方式發現金，安居科技城都是喊假的。

採選務投票方式 現場發放

曾資程說，台灣不是首次發現金，中央普發現金早已用「非現金化」方式進行，為何市府仍要採取大量現金、集中人力、勞師動眾的高風險、低效率模式發放，不僅增加行政成本，也徒增現金運送與保管的安全風險。再者市府強制要求當天週六出勤，卻完全沒有托育與家庭照顧配套。對家中有幼兒需照顧的基層人員，被迫在工作與家庭之間做出不人道的選擇。部分單位甚至被要求「十六人出十五人」這種近乎清空單位的動員方式，顯示市府的規劃缺乏人力彈性與人性考量，突顯市府的命令式管理。

有單位16人被動員15人

他要求市府檢討動員方式，不得要求特定單位實質「全員出勤」，且須提出完整托育或照顧配套措施或補助，且應檢討發放制度，以更安全、更現代化、更有效率方式執行。不該犧牲基層公務員的家庭與尊嚴。

市府︰後續檢討並研擬敘獎

市府產發處表示，有關消費金發放人力比照選務模式執行，將尊重意願及鼓勵同仁多參與為前提，各單位也將依業務需求與現場實際狀況彈性調度。且會依人事規定，辦理加班費或補休等措施。另為降低執行風險，也規劃保險機制，並協調警力維護現場秩序與人員安全。後續會滾動檢討作業流程及研擬敘獎，兼顧政策推動與公務員權益。

