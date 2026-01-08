穿旗袍買年貨 桃園舊城區享折扣

桃市府規劃「買年貨來桃園」系列活動，「舊城新浪漫：老城新春篇」將於廿四日至廿五日在文昌公園登場。（記者鄭淑婷攝）

農曆馬年春節將屆，桃園市政府規劃「買年貨來桃園」系列活動，首波由老城區打頭陣，「舊城新浪漫：老城新春篇」將於一月廿四、廿五日在桃園區文昌公園熱鬧登場，「桃園年貨大街」二月六至十五日分別在桃園藝文廣場及中壢銀河廣場，提供民眾年節商品採買服務。

市府經濟發展局官員表示，「舊城新浪漫：老城新春篇」市集以懷舊風華為主題，規劃五十個特色攤位與復古舞台展演，集結在地老店、文創品牌與節慶美食，民眾於活動期間穿著旗袍、華服或中山裝到場，即可兌換市集消費折扣，一月九至廿三日暖身活動，民眾於舊城特約店家消費滿三百元，即可參加抽獎，有機會把復古偉士牌機車、iPhone等大獎帶回家，一月廿四、廿五日下午四點卅分公開抽獎。

經發局官員說，市府攜手各大市場與商圈，推出全城串聯的節慶促銷內容，二月四至廿二日「馬上有福」桃園市場系列活動，有線上五折搶購年貨福袋、市場打卡抽獎、消費送加菜金等優惠，全市同步發送六萬個桃園專屬馬年紅包袋。

官員表示，市府與桃園市伴手禮協會等單位合作，二月六至十五日在桃園藝文廣場及中壢銀河廣場舉辦桃園年貨大街，匯集超過一六〇攤金牌好店、十大伴手禮及優質攤商，讓市民一次購足年節所需。

