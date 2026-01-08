桃捷棕線456.49億建造費 通過了

桃園捷運棕線路線圖

捷工局預先啟動招標文件研擬作業 拚8年內完工通車

行政院前年三月一日核定桃園市「桃園捷運棕線」綜合規劃報告，市府捷運工程局前年十一月提送「基本設計工程經費計畫書」，昨天接獲行政院公共工程委員會通知審議通過，同意核列建造總經費四五六．四九億元，代表捷運棕線可以展開招標作業，因棕線分為機電、土建兩個大統包案，捷工局先前已公開閱覽及徵求各方意見，並預先啟動招標文件研擬作業，將力拚在八年內完工通車。

自桃園火車站至新北迴龍站

捷運工程局長劉慶豐表示，棕線綜規報告於前年三月一日獲中央核定後，市府即啟動專案管理暨監造招標作業，於當年五月決標，十一月八日將「基本設計工程經費計畫書」送交通部審議，交通部在去年七月十七日送工程會審議，工程會同年九月現勘，昨核定通過。

捷運棕線起自桃園火車站北側復興路與中正路口，經萬壽路三段、二段、東萬壽路、萬壽路一段至新北市中和新蘆線迴龍站，全長十一．三八公里，總經費四五六．四九億元，共興建七座車站，BRH01至BRH05站為地下車站、BRH06及BRH07站為高架車站。

全長11.38公里興建7座車站

BRH01站規劃透過地下連通道，與桃園火車站及捷運綠線G07站轉乘；BRH07站與萬大線LG21站及中和新蘆線迴龍站共構，旅客可於站內轉乘，串聯北北桃捷運路網，銜接界面已委託台北市政府納入萬大線LG21站代辦設計及施工。

劉慶豐說，棕線完工通車後，從桃園到新北迴龍站只要十八分鐘，到台北民權西路站四十三分鐘，成為北北桃生活圈的綠色運輸廊帶，沿線上班族與龍華科技大學、銘傳大學、壽山高中、龜山國中等師生，可有更安全舒適通勤方式，減少交通事故風險。

議員陳雅倫表示，捷運棕線讓地方等了卅年，如今總算完全定案，也希望市府能夠如質如期完工，由於路線有部分高架路段、下水道工程要進行，希望各工程單位協商將對交通衝擊降至最低，BR公車也要增加班次培養運量；議員李宗豪提醒捷工局記取棕線先期工程三次流標教訓，對於主體工程應該更謹慎，相關說明要更清楚、公開。

