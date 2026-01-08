大客車駕駛荒 交部擬開放僑外生、起薪5萬

國內公車、大客車和客運駕駛懸缺愈來愈嚴重，交通部公路局促修法開放僑外生投入客運業，日前已研擬配套措施提送勞動部。圖為桃園推動「大客車駕駛受訓即就業培訓」計畫。（資料照，桃園交通局提供）

國內亟缺大客車駕駛，交通部公路局促修法開放僑外生投入客運業，日前已研擬配套措施提送勞動部。外籍大客車駕駛門檻包括華語能力測驗從基礎級提升到進階級、須具備相關證照並完成訓練課程，而每月薪資最低五萬元起跳。

全國至少缺2000名駕駛

國內公車、大客車和客運駕駛懸缺愈來愈嚴重，粗估全國至少缺二千名駕駛，財務和營運狀況較佳的客運業者甚至開出薪資加獎金每月近十萬元的條件，但仍難補滿人力缺口。

公路局爭取開放僑外生留台從事客運和貨車駕駛工作已久，勞動部在去年預告修法，卻因外界憂心僑外生語言能力不足以擔任客運駕駛，可能衍生溝通風險，暫緩推動，勞動部要求交通部研擬更周延配套。

為將僑、外生留住台灣並投入產業，交通部前年起就投入相關規劃，認為解決大客車駕駛不足，各縣市公車客運業者、國道和公路客運業者也不斷反映駕駛員不夠，仍盼透過僑外生的模式來協助。

須通過進階華語測驗

公路局局長林福山表示，現已擬好配套措施，並將修正意見提送勞動部研議修法，會參考教育部及移民署的建議，將華語能力測驗級別由「基礎」提升到「進階」，去年十一月中旬，也將修正意見及政策說帖送勞動部，研議後續法規修正。

根據公路局規劃，汽車運輸業者聘雇畢業僑外生，除應符合語言能力要求外，仍須具備符合駕駛資格、專業證照或訓練課程等條件。客運工作每月薪資不得低於五萬元、貨運工作每月薪資不得低於四．三萬元。

