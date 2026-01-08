人工生殖法修正草案今排審 婦團籲與代理孕母脫鉤、逐條審查

台灣女人連線、婦女新知基金會、彩虹平權大平台、台灣婦女團體全國聯合會等團體7日舉行「單女女同可上路、代孕制度現難行」記者會，民進黨立委黃捷（後排中）等多位女立委到場參與。（記者塗建榮攝）

立法院衛環委員會今天排審行政院版「人工生殖法修正草案」，衛福部長石崇良昨受訪重申，代理孕母在國內還有爭議，在這次的政院版裡沒有納入，今天會和各委員及黨團版本討論。民進黨立委吳思瑤強調，女性身體自主權、子女的最大利益都不應被政治交換，民進黨團支持主充分討論，絕對不可包裹送出。

綠委：不可包裹送出

石崇良表示，「人工生殖法」修法已討論非常多年，很多條文需要與時俱進，特別是在人工生殖的孩子的權益保障部分，以兒童最佳利益為考量進行修法。另與其他國家和世界潮流一致，放寬人工生殖讓單身女性也適用，並配合國內同婚合法下的生殖，這部份權益政院版都有設計到。

請繼續往下閱讀...

數個婦女團體昨與八名民進黨女性立委召開記者會呼籲，「人工生殖法」修法應以行政院版為主與脫鉤代理孕母，且要逐條審查、充分討論。

台灣女人連線理事長林綠紅表示，她耳聞「人工生殖法」將打包送出委員會，逕付黨團協商，這麼複雜條文、十九個版本，若早上唸完條文，下午審查就可以出委，用協商方式，立法院就是以利益交換來犧牲弱勢女性子宮權。

吳思瑤表示，今天即將排審且正式列案有十八案，所有版本最大公約數就是針對女同性配偶、未婚女性可適用人工生殖技術；至於藍白提出代孕部分，無論是無子宮或因病需要代孕配偶、有子宮之跨性別者等，都不是多數意見。

執政黨意見是「人工生殖法」有共識者先行，也就是行政院版本。民進黨團支持主充分討論、嚴謹對話、逐條審視，絕對不可包裹送出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法