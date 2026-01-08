高市績優督導涉性侵少女 衛福部將設社工師懲戒決議查詢專區

衛福部將於官網設置「社工師懲戒決議查詢專區」，供外界查詢。 （資料照）

曾獲衛福部表揚的「績優督導」、高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠涉嫌性侵列管輔導少女，其擔任社工的妻子則涉嫌洩密，社工師公會全國聯合會透過聲明怒批是「社工界之恥」。衛福部次長呂建德說，衛福部將於官網設置「社工師懲戒決議查詢專區」，供外界查詢。

何建忠曾獲得衛福部「強化社會安全網績優督導」獎項，卻涉嫌利用職權查詢少女個資並誘出性侵。高雄市社會局日前公布何男姓名，但事件引起外界不安，希望參考「狼醫平台」，成立相關查詢平台，衛福部長石崇良承諾一個月內研議。呂建德說，將比照醫事司現行做法，於官網設置「社工師懲戒決議查詢專區」，連結地方政府懲戒決議公報供外界查詢。

社工師公會全聯會指出，何男涉嫌利用「精神照護查詢系統」非法查詢多名個案資料，鎖定患有PTSD（創傷後壓力症候群）的高風險少女並實施性侵，此舉嚴重背離社工核心價值，全聯會嚴厲譴責社工界之恥，但這次事件是個別人員嚴重失德行為，絕非整體社工體系的常態。

全聯會將推動全國社會工作師之倫理教育課程，建議政府應提升社工體系的個資保護，不讓弱勢個案再次暴露於風險之中。

國民黨立委陳菁徽等質疑，何男一案直到媒體曝光後才「被迫」啟動懲戒、至今也仍具有社工師資格。高雄市社工職業工會秘書長郭志南表示，衛生局在事發後已移送懲戒委員會，何男在懲戒流程的「陳述意見」階段，正值收押期間，才導致懲戒委員會無法順利召開，也無法做出撤銷社工師證照的決議。

