中榮爆疑似密醫開刀 180人受影響／若查證屬實最重關5年 神經外科恐遭停業

衛福部要求一週內提完整報告

台中榮總遭爆神經外科疑有「無照人員執刀」，引爆醫界震撼與社會譁然。衛福部長石崇良直呼「不可思議」，強調徹查到底，要求台中榮總一週內提出完整報告，若發現醫院管理機制出現重大漏洞，不排除重新進行醫院評鑑；衛福部也發函台中市衛生局啟動調查，若查證屬實涉及密醫，最重可關五年，醫院相關專科恐遭停業。

中榮：已成立專案小組調查

台中榮總聲明，醫院明文規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為，已成立專案小組釐清真相，依法辦理。

台中市衛生局指出，因涉「密醫行為」違反醫師法刑事責任，七日已派員稽查、彙整情資，全案移請台中地檢署偵辦。另部分醫師手術或外院門診未能即時查訪，衛生局將另行約談，彙整陳述及事證，依醫師法及醫療法規定查處。

有週刊報導，台中榮總有三名醫師遭爆料，疑似讓無醫師資格的醫材廠商進入開刀房，甚至直接手術執刀，自己則在一旁觀看廠商進行內視鏡手術，粗估至少一八〇名病人受影響。

醫師被檢舉放任廠商進手術室

其中一名廖姓醫師遭內部檢舉，放任廠商進入手術室執刀。台中榮總表示，經查沒有讓廠商從事醫療行為；該名醫師違反手術室門禁管制作業，經政風室與人事室完成調查，移送考績會審議，近日結果出爐。

台中榮總副院長李政鴻昨天回應，早上看到影片，已成立專案小組研究影片真實性，並依法處置。是否讓外人進入管制區、或是使用何種醫療器材、有無讓他人違規開刀，須分析影片釐清。至於廖姓醫師是否遭多次檢舉？李政鴻說，只接獲一件檢舉案，目前調查審議。

衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，若經查證確實由未具醫師資格者進行手術，已構成密醫行為，依「醫師法」第廿八條規定，可處六個月以上、五年以下有期徒刑，並得併科卅萬至一五〇萬元罰金。

除執刀者須負刑責外，醫院若明知對方不具資格仍容留其執行醫療行為，也違反「醫療法」，可處五萬至五十萬元罰鍰，情節重大者，違規專科甚至可能勒令停業或廢止開業資格。

對於病患權益，劉玉菁說，民眾可先向院方反映與申訴，要求說明與後續處理，地方衛生局亦可介入協助。

健保署副署長張禹斌也指出，相關手術費用是否涉及不當申報，健保署將啟動查核，若確認涉及密醫及虛報醫療費用，將追回不當給付並依規定處分，必要時移送檢調。

