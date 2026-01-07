北捷忠孝復興站變電站爆炸損鄰 公共意外險賠15萬

捷運忠孝復興站的新復捷主變電站，上月廿八日爆炸震凸外牆，台北捷運公司總經理黃清信昨天在市議會交通委員會專案報告，爆炸造成鄰近咖啡店雨棚、看板、建築工地圍籬破損，工地人員車輛大燈及鈑金受損，將透過公共意外責任險理賠十五萬元，未來會強化電纜固定、導入在線監測等精進作為。多名議員質疑報告未提固定巡檢項目清單、老舊設備更新計畫，北捷允諾提供資料，並視情況提出計畫。

交通委員會昨天審查北捷暫擱預算，黃清信先說明爆炸案，指出新復捷主變電站的電纜由上往下銜接，距離長約四．五公尺，地震時晃動大而拉扯，密封箱體內部接頭位移，短路電流高溫致使內部絕緣油快速裂解汽化，壓力上升釋放，一度影響捷運新埔站至善導寺站及小南門站部分電梯及相關設備運作。

請繼續往下閱讀...

北捷指出，類似電纜銜接型式還有板南線南港機廠的義捷主變電站，後續將研擬強化電纜固定措施、空心磚牆韌性，玻璃鋁窗改成釋壓型式，導入在線監測、參考台電後增加檢查機制，精進應變程序和人員安全觀念訓練。

多名議員質疑報告中未提地震發生後固定巡檢項目清單、老舊設備更新計畫，以及其他十一處主變電站的電纜銜接型式；北捷允諾提供資料，並視情況提出更新汰換計畫。其他主變電站中，只有新復捷和南港機廠義捷主變電站電纜銜接是同型式，其餘都是地震時晃動較小，相對安全的類型。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法