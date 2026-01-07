北市推動教育3革新 導師減課加薪

台北市長蔣萬安昨天早上在市政會議中宣布「教育革新三箭」，回歸教學本位，包括導師少一節課並提高導師費、充實學校專責行政人力、增加教師心理諮商時數與次數。教育局補充說，總計約新增三．八億元，將在今年度第一次追加減預算中辦理。

蔣萬安說，「教育革新三箭」回歸教學本位，照顧老師的尊嚴，包括第一箭國中小及高中導師減一節課，並提高導師費，讓老師有更多餘裕觀察孩子的心情變化，進行深度對話及班級經營。教育局表示，將編一．四五億元，年減七八五一節。

請繼續往下閱讀...

增加行政人力、心理諮商次數

第二箭是全面充實並增加學校專責行政人力，調高教師兼任行政工作的獎金。降低老師的兼任行政負擔，能專注於備課與課堂。增加專責行政人力預計新增一．一二億元，調高教師兼任行政工作的獎金將增加一．一七億元，並回溯至去年九月生效。

此外，全面增加教師心理諮商時數與次數，蔣萬安表示，未來服務據點將從原本五區擴大到十二個行政區，免費諮商次數從六到十次提升為八到十二次，透過完善支持體系，讓台北的老師在充滿正能量狀態下陪伴孩子；諮商次數調增將增加約一千萬元經費。

