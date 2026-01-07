限索資惹議 北市議會民政委員會決議蔣萬安特別費打95折

台北市議會民政委員會因市府未與議會溝通限制索資引起爭議，決議台北市長蔣萬安特別費打95折，相關局處首長特別費打98折，秘書長李泰興特別費刪至1000元。（記者蔡愷恆攝）

相關局處首長特別費打98折 秘書長李泰興則被刪到剩1千元

台北市議會民政委員會昨天審議預算，因索資爭議，台北市長蔣萬安特別費被打九五折，民政局、社會局等相關局處首長特別費打九八折，秘書長李泰興的特別費被刪到剩一千元，在場的國民黨籍市議員李芳儒、民眾黨籍市議員林珍羽不敵人數優勢，保留大會發言權。另民進黨籍市議員許淑華質疑市府發言團隊常未針對市政說明，反而常攻擊民意代表、施壓記者，將相關經費全數擱置，延後到第三輪審查。

發言團隊屢攻擊民代 預算暫擱

蔣萬安稱為減輕基層公務人員壓力，限制議員索資系統回覆時間為三天以上，引起議員不滿，造成預算審議多次停擺；日前市府鬆口，增加三日內取件選項，議員勾選後，先啟動局處首長與議員溝通、協調。昨天預算順利審議，但包括蔣萬安特別費被打九五折，副市長及民政局、社會局、法務局等局處首長特別費都被打九八折，李泰興特別費刪到只剩一千元。

顏若芳認輿情蒐集外包預算可刪

委員會召集人許淑華質疑發言團隊經常未對市政澄清，反而攻擊民意代表，舉例在培諾米達幼兒園毛畯珅性侵幼童案時，稱議員監督為政治操作，還施壓記者不要報導相關新聞。曾任發言人的顏若芳更認為，輿情蒐集無需外包，發言團隊本身就應該有能力做到基本輿情蒐集能力，預算可以刪除。

市府︰不曾向媒體施壓新聞

市府發言人李政軒強調，不曾向媒體施壓新聞；輿情蒐集經費主要是提供市民與媒體準確、完整的資料，期望可以即時溝通平衡，也讓外部廠商提供市政以及國內重大議題等輿情。預算暫擱到三輪再審。

此外，許淑華認為台北上海雙城論壇應改為「國際城市交流論壇」，城市交流也不應只限上海或中國；顏若芳認為，秘書處應先提供國際小組與大陸小組開會資料及出席名單，否則一年僅開兩次會議，出席率只達四成，不如刪除預算。最後決議待市府提供資料後再審。

