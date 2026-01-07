《輝達將進駐》北士科業者怨 交通不便、吃飯難

因應輝達將進駐北投士林科技園區，台北市議員林杏兒昨邀集相關單位召開協調會，多家已進駐廠商大吐苦水。（記者董冠怡攝）

塞車、大眾運具不足、停車不便 交通局︰將開設至捷運芝山站及士東路公車路線

因應輝達將進駐北投士林科技園區的交通影響及生活機能，台北市議員林杏兒昨邀集相關單位召開協調會，未料多家已進駐園區的廠商大吐苦水，塞車、大眾運具不足、停車不便，用餐也不易，部分先行遷入的員工直呼倒楣，甚至有人因而離職。林杏兒呼籲台北市政府，千萬別讓北士科成為內湖科技園區翻版。交通局回應，除了既有的北環幹線公車，今年第一季將再開設北士科至捷運芝山站及士東路的公車路線。

廠商︰有員工認倒楣 甚至離職

北士科位於福國路及承德路交叉口附近，以「智慧跨域園區」作為發展定位，將引進生物技術、數位醫療及資通訊等台北市優勢產業及相關新興產業。產業發展局統計至二〇二四年底，共有四十二家業者、二八八六人進駐。

捷運路網不明 叫不到計程車

昨天出席協調會的多家廠商，討論到未來交通及發展規劃時，紛紛大吐苦水，抱怨公車路線班次與用餐選項少、叫不到計程車，社子—士林─北投─大同區域捷運路網前景不明，即便已經在施工，也有交通過渡期；加上汽機車位僧多粥少、開車易塞等，「大家都很不願意到北士科上班」，還有先行遷入的員工認為倒楣，有人因而離職。

議員建議規劃至芝山站接駁運具

林杏兒指出，未來北士科每日常駐人口估算達五．五萬人、流動交通人口最高可達廿至卅萬人。輝達尚未進駐，目前周邊的承德路、福國路、大度路等尖峰時段都已壅塞不堪，員工用餐也成問題，市府應加緊協助解決。另建議捷運開通前，先規劃北士科至芝山站的接駁運具，並於承德路規劃地下道或高架分流直行與轉彎車，緩解塞車。

交通局回應，將檢討承德路、福國路口車流轉向；取消大度路機車專用道及士商路至福港街之間的承德路調撥車道；規劃進入北士科的公車路線及快捷公車、建置福國路公車專用道，並配合社子捷運路網開先導公車；洲美快速道路增加大業路匝道和銜接國道。

捷運局︰L型路線有機會先施作

捷運局說明，鄰近士北科的社子─士林─北投─大同區域捷運路網，以芝山站到北士科、再往大同區的Ｌ型路線，最有機會優先施作，積極評估中，規劃於承德路周邊公有地找尋適合設置機廠的地點。

輝達將進駐北投士林科技園區，但多家已進駐園區的廠商大吐苦水，抱怨塞車、大眾運具不足、停車不便，用餐也不易。（資料照）

