    首頁 > 生活

    愈冷愈開花 南投信義梅花綻放5成

    2026/01/07 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    南投信義鄉梅花已開4、5成，外坪頂梅區更出現雪白花海景象。（信義鄉農會提供）

    南投信義鄉梅花已開4、5成，外坪頂梅區更出現雪白花海景象。（信義鄉農會提供）

    近日受強烈大陸冷氣團影響，南投縣信義鄉梅況漸入佳境，花開約四、五成，展現雪白花海景象，由於山區早晚氣溫仍低，持續催促梅花盛開，本週末起進入最佳觀賞期，花況可維持到元月下旬。

    週末進入最佳觀賞期 花況至下旬

    信義鄉農會表示，最近鄉內清晨低溫可下探到十二度，且因上回冷空氣挾帶水氣，已讓梅樹獲得雨水滋潤，現在又有強烈冷氣團，更讓結滿花苞的梅樹紛紛綻放雪白花朵，繁花盛開相當美麗。

    農會說，目前鄉內外坪頂梅區花況約五成，烏松崙梅區也有四成，風櫃斗、牛稠坑梅區則是三、四成，由於接下來還有寒流報到，屆時梅花將愈冷愈開花，本週末起進入賞梅旺季，並提醒民眾山區晨昏氣溫較低，賞梅務必做好保暖工作，若假日賞梅車潮較多，也可選平日前來賞花。

    烏松崙梅區梅農表示，冷氣團為梅花綻放帶來有利條件，且因之前梅枝上都已有花苞，對於之後梅花季的花況樂觀看待，目前烏松崙花況好的已有六成，零星的也都有二、三成，普遍梅況為四成，從現在開始就能上山賞花。

    外坪頂、烏松崙 見雪白花海

    由於許多梅園除了雪白梅花，還有較大樹齡的梅樹展現枝幹蒼勁，加上梅區都還種植翠綠油菜花，白天天氣晴朗時，在藍色天空襯托下，更顯梅花雪白盛況，走在梅花林下還能聞到淡雅梅香，甚至聽見此起彼落的「嗡嗡嗡」蜜蜂採蜜聲，若後續天氣穩定、沒下雨，最佳花況至少可持續到元月廿日，但因梅花燦爛花況時間有限，民眾可要把握時間上山賞花。

