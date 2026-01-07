為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中央總預算卡關 台中南山截水溝72億經費待核

    2026/01/07 05:30 記者蘇孟娟／台中報導

    中央今年度總預算尚未經立院審議，包括縣市主管河川及排水整體改善計畫等新興計畫恐受影響，台中市水利局指出，整治台中海線防洪「最後一哩路」南山截水溝第三期工程，總經費需七十二億餘，計畫尚未核定；民進黨台中市議會黨團總召周永鴻強調，台中市長盧秀燕身為國民黨內的重要領袖，卻放任自家立委無理阻擋中央總預算，政治雙標、無作為。

    中央今年度總預算尚未經立院審議，行政院主計總處估算高達二千九百餘億包括新興及延續性計畫預算無法動支，影響所及包括TPASS行政院通勤月票及縣市管河川及排水整體改善計畫均恐受影響。

    台中市水利局長范世億指出，台中市改善沙鹿、梧棲、龍井等海線淹水防洪計畫，目前已執行到剩最後一哩路，今年度提出南山截水溝第三期工程，總經費需七十二億餘，屬於中央補助新興計畫，台中爭取分期編列，今年約需十餘億推動，因中央尚未審核該計畫，目前未受中央預算卡關影響；他說，若中央總預算確定、該計畫獲中央審查通過，預計今年完成細部設計，明年動工。

    周永鴻強調，中央總預算卡關影響台中市各項重大建設及如TPASS等民生補助等，若因政治惡鬥導致市民權益受損，這筆帳絕對會算在擋預算的藍白立委及沈默不語的盧市長頭上。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播