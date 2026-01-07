台中搶廚餘機補助 5天申請近7千台

台中搶廚餘機補助，五天申請近七千台，市長盧秀燕鬆口將評估加碼補助。（記者蘇孟娟攝）

中央元旦起禁家用廚餘養豬，台中市為協助民眾處理家用廚餘，元旦起補助民眾購買家用廚餘機，每戶補助五千元、補助一萬部，因須先買後申請，二日開放申請短短五天，申請件數已達六八五四件，已申請近七成；台中市長盧秀燕六日在市政會議中鬆口「市民的需求我們看見了」，正在研究加碼補助，等盤點跟調撥市府預算，有消息會儘快公佈。

盧秀燕︰評估加碼

此外，盧秀燕強調，這項廚餘機補助全採線上申請，市府也祭防弊措施，為避免有民眾「先買後退」，號稱買廚餘機一等申請補助到手後秒退貨，影響公平性，台中市補助刻意訂出等商品「鑑賞期」過後才撥款給民眾，「讓民眾退費退不成」，估會在申請後一個月才撥給補助，另也會利用期間進行查核，防假發票、假保證書申請補助等行為。

請繼續往下閱讀...

不過，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻指出，全市逾百萬戶，市府僅補助萬戶估算失準，造成民眾預期心理下搶進，雖支持加碼補助有需求的民眾購買，但補助僅能治標，促增加補助名額外，應加速長期治本之道包括推動外埔生態園區生質能二期、高效堆肥設施和黑水虻去化建置。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法