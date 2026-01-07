為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中搶廚餘機補助 5天申請近7千台

    2026/01/07 05:30 記者蘇孟娟／台中報導
    台中搶廚餘機補助，五天申請近七千台，市長盧秀燕鬆口將評估加碼補助。（記者蘇孟娟攝）

    台中搶廚餘機補助，五天申請近七千台，市長盧秀燕鬆口將評估加碼補助。（記者蘇孟娟攝）

    中央元旦起禁家用廚餘養豬，台中市為協助民眾處理家用廚餘，元旦起補助民眾購買家用廚餘機，每戶補助五千元、補助一萬部，因須先買後申請，二日開放申請短短五天，申請件數已達六八五四件，已申請近七成；台中市長盧秀燕六日在市政會議中鬆口「市民的需求我們看見了」，正在研究加碼補助，等盤點跟調撥市府預算，有消息會儘快公佈。

    盧秀燕︰評估加碼

    此外，盧秀燕強調，這項廚餘機補助全採線上申請，市府也祭防弊措施，為避免有民眾「先買後退」，號稱買廚餘機一等申請補助到手後秒退貨，影響公平性，台中市補助刻意訂出等商品「鑑賞期」過後才撥款給民眾，「讓民眾退費退不成」，估會在申請後一個月才撥給補助，另也會利用期間進行查核，防假發票、假保證書申請補助等行為。

    不過，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻指出，全市逾百萬戶，市府僅補助萬戶估算失準，造成民眾預期心理下搶進，雖支持加碼補助有需求的民眾購買，但補助僅能治標，促增加補助名額外，應加速長期治本之道包括推動外埔生態園區生質能二期、高效堆肥設施和黑水虻去化建置。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播