    生活

    「不得影響樓梯迴轉空間」 新北百萬戶老公寓防盜門將被迫拆 引反彈

    2026/01/07 05:30 記者羅國嘉／新北報導
    內政部擴大要求六層以上集合住宅辦理建築物公共安全申報，不少老舊公寓防盜門都被要求拆除。（記者羅國嘉攝）

    內政部擴大要求六層以上集合住宅辦理建築物公共安全申報，不少老舊公寓防盜門都被要求拆除。（記者羅國嘉攝）

    內政部擴大要求六層以上集合住宅辦理建築物公共安全申報，不少老舊公寓防盜門都被要求拆除，引發地方反彈。新北市議員周勝考指出，政策初衷在於強化防災安全，但實務執行已造成民怨，呼籲市府在確保避難安全前提下，主動向中央反映基層困境，研議更具彈性的配套措施。工務局長馮兆麟表示，目前仍在輔導期內，允諾跟中央再行討論相關配套。

    工務局允諾 跟中央再討論相關配套

    周勝考指出，二〇二一年高雄「城中城」大火後，中央修法從十六層以上住宅要辦理公安申報，逐年下修至六層以上集合住宅，都要辦理公安申報，並將樓梯間避難動線列為查核重點。

    周勝考表示，依《建築技術規則》規定，面向樓梯平台的門扇不得影響樓梯迴轉空間；以致早年興建、空間狹小的公寓，普遍向外開的防盜鐵門被認定不符規定，若未改善住戶恐面臨六萬至卅萬元罰鍰。

    百萬戶舊式公寓住戶因此被要求拆除或改善向外開啟的防盜鐵門，民眾面臨沉重的修繕負擔，呼籲市府應在確保避難安全前提下，彙整地方實際狀況，主動向內政部反映，研議更具彈性且兼顧安全的執行準則。

    工務局表示，六樓以上住宅須設置安全梯，出入口需為防火門，可改裝電子鎖或加裝監視器兼顧防盜；未成立管委會者，公共空間管理困難、公安申報易有缺失，市府將提供行政協助與輔導改善，市府將向中央再行討論相關配套。

