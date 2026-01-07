為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    馬年藝術裝置 進駐淡水紅毛城

    2026/01/07 05:30 記者羅國嘉、黃政嘉／新北報導
    新北市立淡水古蹟博物館推出馬年藝術裝置，三件以「馬」為主題的大型充氣作品，即日起進駐淡水紅毛城；圖為山海之馬。（記者羅國嘉攝）

    迎接馬年，新北市立淡水古蹟博物館推出馬年藝術裝置，三件以「馬」為主題的大型充氣作品《山海之馬》、《午日夢馬》及《淡水河馬》，即日起進駐淡水紅毛城，為年度品牌活動「光映淡水」揭開序幕，結合藝術展演、市集音樂與水陸遊程，讓百年古蹟成為當代文化舞台。

    淡古館長蔡美治指出，淡水古蹟博物館自二〇二一年創辦年度品牌活動「光映淡水」以來，已成為新北最具代表性的藝文活動之一。今年推藝術裝置、音樂市集與水陸遊程三大主軸，最受矚目的藝術裝置，便是以農曆生肖「馬」為靈感量身打造的大型充氣作品，即日起展出至二月廿八日。

    除藝術裝置外，淡古將於一月十日、十一日於淡水紅毛城舉辦「河光集市」，集結淡水在地茶鋪、陶藝、玻璃、編織等廿攤手作品牌，並邀請來自日本岡山的選品店共襄盛舉。活動期間安排大提琴家李東熙、療癒女聲嶼浵、DJ林貓王與靈魂女聲薛詒丹輪番演出，為百年古蹟注入嶄新節奏。現場同步推出期間限定聯名餅乾禮盒，以淡水紅毛城與充氣馬造形設計，限量四十組，兼具收藏與送禮價值。

    新北市政府昨天頒發卅一家優質旅宿業者「ISQM國際服務品質認證」，共廿二家旅館及九家民宿取得ISQM認證，觀光旅遊局長楊宗珉期許獲獎業者發揮標竿作用，為新北觀光產業注入嶄新的動能。

