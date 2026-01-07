捷運中和光復線 年中送中央審議

捷運中和光復線中和公館段路線圖

全長8公里採中運量 地下型式興建 第一階段從秀朗橋到公館設置4站

新北市政府爭取興建中、永和往返台北市東區的捷運中和光復線，希望紓解中永和地區道路經永福橋、福和橋往返台北市的交通瓶頸，新北市捷運工程局去年五月啟動第一階段「中和公館線」（新北市段）可行性研究，預計今年中完成報告提報中央審議，未來若成行，將可從秀朗橋一路通到國父紀念館，同時轉乘五線捷運，交通四通八達。

未來若完成 將可直達國父紀念館

新北市長侯友宜昨天前往中和公館線起點、新北環狀線秀朗橋站視察，了解路線規劃及推動進度。侯友宜指出，原捷運南北線在二〇一八年因前台北市長柯文哲時期取消規劃，新北市捷運局仍持續推動，經捷運局以南北線為基礎，規劃從中和到台北市公館設置四個車站，研究使用環狀線十四張機廠當作維修基地具體可行後，提報中和公館線列為新北市捷運整體路網潛力路線。

雙北捷運局 達成兩階段推動共識

侯友宜表示，二〇二二年八月獲得交通部同意，二〇二三年底與台北捷運局達成路線延伸至光復南路國父紀念館的共識，改為中和光復線，並以新北市段為優先推動路線，並經交通部同意。二〇二四年九月雙北捷運局達成採兩階段推動共識，並由新北捷運局優先辦理中和光復線新北市段可行性研究作業，台北捷運局也在去年將中和光復線台北市段納入北市捷運優先路網進行檢討。

與環狀線、新店松山、淡水信義交會

侯友宜說，中和光復線全長約八公里，採用中運量捷運系統，規劃以地下型式興建，在新北市段即中和公館線，從新北環狀線秀朗橋站至松山新店線公館站，路線長約三．一公里，預計在秀朗橋站、鄰近成功路與得和路口、環河東路與福和橋路口附近及公館設四座車站，沿線能夠與環狀線、新店松山、 文湖、淡水信義和板南線交會，提供民眾轉乘便利。

中和光復線新北市段可行性研究案，目前完成期中報告，後續將舉辦兩場地方說明會，徵詢地方意見，希望今年年中完成報告送中央審議。

環狀線秀朗橋站 預留地下連通道

新北捷運局長李政安說，中和光復線是串聯新北中永和與北市大巨蛋的重要南北向捷運路線，未來中永和通勤效率大翻倍，環狀線秀朗橋站已預留地下連通道空間，規劃無縫轉乘，同時新北段站體周邊高齡公寓密集，規劃聯合開發方式取得捷運站出入口所需用地，與地主合作開發。

