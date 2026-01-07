年取締1.2萬件 蘇澳蘇港路測速桿封王

宜蘭縣新科「測速王」，去年取締件數超過一萬二千件創新高。 （警方提供）

宜蘭縣新科「測速王」出爐，由蘇澳鎮蘇港路喜互惠超市前方的固定式測速照相桿奪下，去年取締件數一萬二千七百七十八件，創下全縣史上新高，遙遙領先第二名的四千二百九十二件，更是宜蘭縣二〇二四年「測速王」的四倍。

去年超速5.1萬件占最大宗

宜蘭縣去年交通違規取締件數二十三萬四千五百二十三件，其中超速有五萬一千三百四十一件，超過二十％，占最大宗，目前縣內設有八十八支固定式測速照相桿。

第二名礁溪191線共4292件

去年固定式測速照相桿取締件數前五名分別是蘇澳台九線一〇三公里又五六二公尺南下一萬二千七百七十八件、礁溪一九一線四公里瑪僯段北上四千二百九十二件、蘇澳台九線一百一十七公里又七七二公尺新澳隧道北上四一〇七件、頭城台二線一百三十一公里又一二一公尺外澳段南下三千七百三十二件、南澳台九線一百三十五公里又八四一公尺觀音隧道北上二千七百三十一件。其中台九線就占了三名。

新科「測速王」位在蘇澳台九線一〇三公里又五六二公尺處，也就是蘇澳鎮蘇港路喜互惠超市前方，去年取締一萬二千七百七十八件，相較於二〇二四年「測速王」，即礁溪一九一線四公里瑪僯段三千二百三十四件，約有四倍之多，創下宜蘭縣歷年「測速王」最高紀錄。

「測速王」位在下坡路段 路面寬廣

警方分析指出，新科「測速王」位在國五蘇澳交流道通往蘇花改交通動線上，平時車流量大，因鄰近國立蘇澳海事，最高速限五十公里，設置地點剛好在下坡路段，加上路面寬廣筆直，每年違規取締件數在宜縣名列前茅，二〇二四年底更換新機後，執法效率提升，反映在執法統計數據，提醒用路人經過此處時放慢車速，避免違規受罰。

