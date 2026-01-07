為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉縣推清運車彩繪 打造環保亮點

    2026/01/07 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    大林鎮公所的「諸羅樹蛙號」（右）與「黃色小鴨號」分居人氣獎1、2名。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣多輛垃圾車外觀陳舊，烤漆脫落，縣環保局推動「廢棄物清運車輛形象提升計畫」，補助鄉鎮市公所進行垃圾車、資源回收車外觀美化，已完成二十一輛，煥然一新的清運車輛上路後成為行動環保亮點；昨環保局舉行成果發表會，縣長翁章梁宣布加碼補助，將以地方特色為全縣二七〇輛清運車輛進行外觀彩繪。

    吸引鄉親拍照打卡、小朋友主動倒垃圾

    縣環保局補助十個公所，透過將清運車輛重新烤漆、貼膜彩繪與設計標語，打造整潔明亮的形象，品質與整體視覺獲得民眾好評，昨有清潔隊長分享「垃圾車變漂亮了，不僅有鄉親拍照打卡，連小朋友都主動要倒垃圾」。

    翁章梁說，參與公所發揮創意，有的彩繪車體，或用大圖輸出貼在車身，大林鎮公所完成的清運車輛「諸羅樹蛙號」與「黃色小鴨號」，地方主題明確，色澤鮮艷奪目，梅山鄉公所在清運車輛呈現雲梯與茶園風景，相當吸睛。

    各公所清運車輛還呈現如布袋鹽山鹽田景觀、鹿草鄉農產品與小鹿、新港鄉的千里眼與順風耳及東石鄉的黑面琵鷺與蚵寶寶等圖樣；參與發表會的環境部環境管理署長顏旭明表示，嘉義縣結合地方特色以彩繪方式提升清運車輛形象，具有創意，將推廣此創新作法給其他縣市參考。

