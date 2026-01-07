免息不用還 雲林青創最高補助300萬

雲林縣府2026青年創業補助金即日起至2月26日受理申請，微創型補助最高50萬元、專案型300萬元。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府今年度青年創業補助金即日起至二月廿六日受理申請，微創型補助最高五十萬、專案型三百萬元，免利息也不用還款，縣府表示，今年放寬申請資格且開辦「創業技能實體課程」，協助青年創業，相關訊息可上「雲青有GO站」查詢。

雲林縣長張麗善表示，雲林是高齡化縣市，人口外流嚴重，期盼透過允能風力發電公司提供的創業基金，協助青年在地方創業，願意留下來或返鄉。

縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠指出，除提供創業金補助，縣府也與雲林科技大學合作，以陪伴式、保母式的方式輔導，從二〇二二年開辦至今成功協助超過四十名青年創業。

卅一歲張家銘原為軍人，選擇退役回大埤鄉種水稻，進一步再創業自創品牌「福運稻」，販售自家生產米及米相關加工商品；廿七歲青農陳奕賢因為家裡長輩年紀大選擇返鄉務農，透過創業基金引進自動化機械及資材包裝室，提升農產品競爭力與市場價值。

張世忠說，今年放寬申請資格，公司成立放寬至五年，並開辦「創業技能實體課程」共計卅二小時課程，提醒創業盲點及結合時下AI行銷運用等，將在本月十七日開課，歡迎有創業想法的青年踴躍報名。另本月十六日、廿日及廿六日在虎尾、北港及斗六舉辦青創補助金說明會，讓民眾能快速瞭解補助金申請方式及規定。

