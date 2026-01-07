《全校剩19生》四湖飛沙國小龍鳳獅隊 奪「冠中冠」

險遭團滅的飛沙國小龍鳳獅隊獲得114學年度全國民俗運動匯演競賽5項特優，更暌違5年得到金質獎殊榮，全校師生同慶。（記者李文德攝）

全國民俗運動匯演賽獲4特優1優等 更拿下「多獅男女混合組」菁英賽金質獎

雲林四湖飛沙國小龍鳳獅隊成軍十三年，少子化衝擊下，一一四學年度全校僅剩十九人，隊伍一度面臨「團滅」危機，經集訓順利將團員補齊，日前在全國民俗運動匯演競賽獲得四特優一優等，並在「多獅男女混合組」菁英賽獲金質獎成為「冠中冠」，全校師生同慶。

中低年級學生加入才免遭「團滅」

飛沙國小校長朱俊達指出，龍鳳獅隊二〇一三年成立，由無形文化資產龍鳳獅陣保存者吳登興指導，是中華盃、全國各級學校民俗體育競賽常勝軍，二〇二〇年參加全國民俗體育競賽，獲台灣獅男女混合多獅組等七項冠軍，更打進菁英賽再拿一座冠軍獎盃，刷新隊史紀錄。

吳登興表示，隊伍成軍之初學校還有百餘人，只要六年級學生就可成團，少子化影響下，近年學生數越來越少，一一四學年度全校僅剩十九人，連中低年級學生都加入，可謂「全校總動員」。去年最低十六人限制龍鳳獅隊還缺兩名獅頭手，一度有「團滅」危機，經暑假集訓後，發現剛升三年級的學生吳宇晏、吳振緯身法跟上學長姐，順利讓補齊成員。

朱俊達說，有賴當地活動時常邀請學生表演，小朋友也勤於練習，這次全國民俗運動匯演競賽獲得台灣獅瑞獸混合組等四項特優一項優等，更在「多獅男女混合組」打進菁英賽，獲得金質獎成為「冠中冠」，對於全體師生是令人振奮的好消息。

吳宇晏、吳振緯表示，看到奪冠後感覺一切辛苦總算沒白練，能夠和學長姐一起榮獲佳績與有榮焉，現在對於翻滾等動作還不熟練，會持續精進。

