噍吧哖新展 重溫葉志仙棒球歲月

噍吧哖文化園區完成展覽更新，呈現1970年代糖廠棒球風景的主題內容，出身玉井當地的前國手、總教練葉志仙造訪。（南市文化局提供）

台南玉井噍吧哖文化園區更新展覽，呈現一九七〇年代糖廠棒球風景的主題內容，喚起地方曾經掀起棒球狂潮的集體記憶，當時代表人物之一的洛杉磯奧運銅牌選手、杜哈亞運金牌總教練葉志仙也專程造訪，與昔日隊友一起參觀，大夥指著老照片話當年，回憶一起訓練、打拚的歲月，為國爭光的熱血，迄今仍印象深刻。

一九七〇年代玉井糖廠仍在營運期間，正值全台少棒風潮，廠方將原本的菜園闢建為棒球場，提供在地少棒隊練習與比賽場域，吸引民眾圍觀，曾經出現萬人空巷的盛況，被認為是當地棒球文化的重要起點。

南市文化局指出，葉志仙堪稱從玉井糖廠棒球場啟蒙的代表人物，一九七一年代表出征世界少棒賽奪冠，一九八四年為洛杉磯奧運棒球銅牌國手，二〇〇六年更以總教練身分率領國家隊奪下杜哈亞運棒球金牌，其成就也正是展覽中最具象徵意義的時代縮影。

陪同葉志仙參觀的有陳傳賢、方木全、江榮輝、溫金明與方忠雄等，都是棒壇前輩，有的曾一起在「玉光少棒隊」；溫金明提到，玉光隊就是玉井國小棒球隊，早年以玉井隊名義參賽時成績一般，改名為玉光隊後，反而屢創佳績，成地方棒球史中趣談。

