為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    噍吧哖新展 重溫葉志仙棒球歲月

    2026/01/07 05:30 記者吳俊鋒／台南報導
    噍吧哖文化園區完成展覽更新，呈現1970年代糖廠棒球風景的主題內容，出身玉井當地的前國手、總教練葉志仙造訪。（南市文化局提供）

    噍吧哖文化園區完成展覽更新，呈現1970年代糖廠棒球風景的主題內容，出身玉井當地的前國手、總教練葉志仙造訪。（南市文化局提供）

    台南玉井噍吧哖文化園區更新展覽，呈現一九七〇年代糖廠棒球風景的主題內容，喚起地方曾經掀起棒球狂潮的集體記憶，當時代表人物之一的洛杉磯奧運銅牌選手、杜哈亞運金牌總教練葉志仙也專程造訪，與昔日隊友一起參觀，大夥指著老照片話當年，回憶一起訓練、打拚的歲月，為國爭光的熱血，迄今仍印象深刻。

    一九七〇年代玉井糖廠仍在營運期間，正值全台少棒風潮，廠方將原本的菜園闢建為棒球場，提供在地少棒隊練習與比賽場域，吸引民眾圍觀，曾經出現萬人空巷的盛況，被認為是當地棒球文化的重要起點。

    南市文化局指出，葉志仙堪稱從玉井糖廠棒球場啟蒙的代表人物，一九七一年代表出征世界少棒賽奪冠，一九八四年為洛杉磯奧運棒球銅牌國手，二〇〇六年更以總教練身分率領國家隊奪下杜哈亞運棒球金牌，其成就也正是展覽中最具象徵意義的時代縮影。

    陪同葉志仙參觀的有陳傳賢、方木全、江榮輝、溫金明與方忠雄等，都是棒壇前輩，有的曾一起在「玉光少棒隊」；溫金明提到，玉光隊就是玉井國小棒球隊，早年以玉井隊名義參賽時成績一般，改名為玉光隊後，反而屢創佳績，成地方棒球史中趣談。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播