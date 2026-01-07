藍白卡總預算 衝擊台南70億補助

一一五年度中央政府總預算至今仍未完成審議，台南市政府盤點指出，共有一二六項中央補助計畫、總金額超過七十億元面臨延宕風險，影響層面涵蓋長照、交通、防災、公共建設與通勤月票TPASS，民生衝擊持續擴大。

若續卡關 工程建設與服務將停擺

受影響項目包括氣候變遷河川排水改善與再生水廠建置約十九億元、道路與人行安全改善十一億元、長照十年計畫十億元、TPASS通勤月票補助五億元、國中小老舊校舍與廁所整修三億元和身心障礙及托育補助約一．五億元等，若總預算持續卡關，相關工程與服務恐被迫延後，甚至停擺。

主計處：財政缺恐口擴大到103億

南市主計處說明，台南財政體質相較其他五都較為吃緊，約七成歲出仰賴中央補助，一旦中央經費不到位，市府勢必自籌因應，財政壓力將急遽上升。財稅局進一步指出，原本四十四億元的歲入歲出缺口，恐擴大至一〇三億元，光是利息支出每年就增加逾一億元，等同排擠原可用於社福、教育與建設的資源。

此外，新版財劃法上路後，中央縮減地方補助，台南一一五年度中央補助款已由九〇三億元降至八五七億元，短少四十六億元。市府強調，中央總預算卡關，受害的不是政黨對立，而是地方政府與基層市民。

台南TPASS最多僅撐約1個月

針對TPASS補助疑慮，南市交通局表示，將暫以去年度結餘款先行撥付各運具業者，或優先支應在地公共運輸，最多僅能撐約一個月。交通局指出，目前台南共推動六種TPASS方案，每年票差經費約五億多元，市府自籌僅六千多萬元，超過八成仰賴中央補助，若補助中斷，受影響最大為各運具業者。

通勤族林小姐直言，通勤是基本生活需求，「通勤族卻成政治人質，實在難以接受。」市議員李宗霖、朱正軒也呼籲，在野黨停止政治杯葛，讓總預算儘速付委審查，別讓民生政策成為政治角力的犧牲品。

