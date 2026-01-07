支援青年就業 最高獎勵金4.8萬

初次踏入職場或是對自己未來感到迷茫的社會新鮮人，可透過勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「支援青年就業計畫」，尋求實體與線上職涯諮詢、協助履歷撰寫、媒合就業等支援資源，分署長賴家仁表示，青年在計畫期間順利找到工作，穩定就業超過九十天，累計最高甚至可領得四萬八千元獎勵金。

「支援青年就業計畫」提供各類諮詢及輔導服務，十五歲到廿九歲、畢業後未就業達六十天以上的本國籍青年，透過「台灣就業通」網站計畫專區申請參加後，若完成各項求職準備卻仍暫時未找到工作，每個月可以申請尋職津貼六千元，最高發給一萬八千元；若在計畫期間找到工作，穩定就業滿九十天可申領兩萬元的就業獎勵金、滿一百八十天可再領一萬元就業獎勵金，累計最高可領四萬八千元。

至於長期待業或待業期間有從事部分工時工作的青年，則適用「青年職得好評計畫」，賴家仁提醒，青年在「台灣就業通」網站加入會員並登錄履歷資料、完成線上職涯測評，備妥申請書、國民身分證、畢（肄）業證書等文件，前往桃竹苗分署的各就業中心提出申請後，將有專業職涯諮詢師一對一諮詢等服務，協助媒合工作機會，若成功就業、穩定在職滿三個月，可請領三萬元尋職就業獎勵金，政策盼能協助青年釐清職涯方向進而轉為正職穩定就業。

