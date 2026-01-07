中央預算卡關 桃竹竹苗TPASS通勤族受害

桃竹竹苗TPASS使用者眾多，新竹縣府表示，將先由桃、竹兩市預撥自籌款七成進入專戶。（記者黃美珠攝）

今年度中央政府總預算案遭藍白立委卡關，攸關通勤族權益的TPASS受到影響，桃園市政府交通局局長張新福表示，桃竹竹苗縣市政府已有共識，市區公車及YouBike為民間經營者，若中央補助款未及時到位，將先墊支中央應負擔款項，至於台鐵、國道客運及北北桃各捷運公司等為公營，中央補助款缺口建議由各公司自行調度因應。

市區公車及YouBike 由縣市先墊支

桃園市分別有「基北北桃」及「桃竹竹苗」定期票，補助若斷炊，將影響龐大通勤族權益，以搭乘台鐵為例，中壢到台北車站區間車全票八十五元，每日來回一七〇元，每月上班廿二日計算，通勤族得花費三七四〇元；桃園到北車區間車全票六十三元，每月也要二七七二元。若還需轉換其他運具如捷運、公車，每月通勤費還會更高。

張新福表示，基北北桃定期票TPASS定期票為每月一二〇〇元，桃市部分今年度預算十三．六九億元，由中央補助七．四九億元、地方負擔六．二億元；桃竹竹苗定期票今年度預算〇．九五億元，中央補助〇．六億元、地方負擔〇．三五億元，考量中央政府今年度總預算尚未完成審議，為維持定期票政策續航，屬地方政府應負擔經費，會依既有機制持續撥補各運具業者。

台鐵、國道客運、捷運 各公司調度因應

中央補助款缺口部分，張新福表示，市區公車及YouBike，將由地方政府先行墊支中央應負擔款；而台鐵、國道客運及北北桃各捷運公司，建議由各公司自行調度因應，整體來說，應該可以支撐三到五個月，而去年度中央補助款尚有未執行賸餘款，也將依規定不予繳回，並持續撥付給各運具業者使用。

TPASS桃竹竹苗月票分為四種月票，有竹竹每月二八八元，桃竹竹七九九元，竹竹苗六九九元及桃竹竹苗一千二百元，是桃竹竹苗通勤族及學生仰賴使用的通勤月票。

竹市交通處表示，考量今年度中央總預算尚未完成審議，市府會先墊付支應。桃竹竹苗月票四種方案，竹市累積六十五萬人次購買，超過二千八百萬人次使用，其中以竹竹二二八元方案最多人使用，學生與通勤族平日約有三．五萬人次使用，假日也有一．三萬人次使用。

新竹縣政府交通處長陳盈州表示，縣府將於九日把去年的配合款先繳付入專戶，以多維持半個月的桃竹竹苗TPASS正常營運。

