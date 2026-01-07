桃園逾33萬株草莓 跟著地圖採果去

採果同時也能體驗各式草莓DIY活動，以及創意草莓產品。（桃市府農業局提供）

推出「草莓地圖」 27家園區互相聯繫 引導遊客避免撲空

苗栗縣盛產草莓享譽全國，是許多親子冬季採果聖地。近年來桃園市也悄悄在草莓產業打開知名度，成為北台灣新興採草苺去處，桃園市政府農業局表示，桃園市草莓栽種達卅三萬八八〇〇株，較前年十萬餘株大幅增長，草莓季已於去年十二月中旬開始，預計可持續到四月下旬，桃園市草莓推廣協會也公布最新的「草莓地圖」，提供民眾按圖索驥，享受採果樂趣。

草莓季 即日起到四月下旬

桃園市草莓栽種從中華民國農會中壢辦事處開始推廣，市府農業局持續鼓勵農友加入栽種行列，去年輔導成立桃園市首個草莓推廣協會，全市目前共有廿七家草莓園，總生產株數達卅三萬八八〇〇株，分布於中壢、平鎮、大溪、八德、蘆竹、大園、觀音、新屋、楊梅、龍潭等十個行政區，其中九個行政區有提供採果體驗，僅龍潭還未開放。

農業局表示，草莓可到四、五採，去年十二月中旬，各草莓園已陸續開放採果，二月底到三月底產量最多，採果季節估計可持續至四月下旬，提供市民及遊客長達數月的產地體驗。

溫網室栽種 不受天候影響

農業局表示，為提升草莓產業競爭力，除了輔導成立草莓推廣協會，也辦理栽培技術講習、舉辦草莓聖誕市集，並補助優良種苗、草莓禮盒包裝設計、智慧環溫感測監控系統，同時輔導開發草莓創新商品；像是中華民國農會中壢辦事處新推出的草莓氣泡飲及桃園市草莓推廣協會與手信坊聯名推出的草莓加工商品「喜上莓梢」，一上市就獲得市場好評。

農業局表示，桃園市草莓栽種以溫網室為主，民眾採果不受天候影響，同時能體驗各式草莓DIY活動，草莓推廣協會公布最新版「草莓地圖」，民眾可以按圖索驥，各草莓園間更採合作模式，若草莓園果實採完，則透過Line群組連繫，引導遊客前往還有果實的果園，避免遊客撲空。

桃園市草莓栽種以溫網室為主，不受天候影響。（桃市府農業局提供）

