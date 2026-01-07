為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    NASA科研飛機解析 高屏空污來自工業、交通

    2026/01/07 05:30 記者黃宜靜／台北報導
    NASA科研機於2024年2月至3月飛越台灣上空，協助我國執行空品觀測。（資料照，記者羅沛德攝）

    為分析南部空污成因，環境部與美國太空總署（NASA）合作，推動「七海計畫」高屏3D空品實驗，透過NASA科研飛機蒐集台灣南部上空的空品數據。環境部表示，觀測發現高屏的污染來源為工業與交通複合的型態，在垂直二〇〇至八〇〇公尺高度仍有車輛排放揮發性有機物（VOCs）的特徵，未來將聚焦於減少「交通源」排放的對策。

    環境部大氣司大氣監測預報科長游智淵表示，NASA在二〇二四年二至三月間，由二架科研飛機DC8及GIII飛機執行數度航行任務，與台灣無人機等設備合作，解析高屏地區空污成因。環境部延續二〇二四年觀測經驗，去年更延伸至雲嘉南地區，包含春季、東北季風期。

    游智淵指出，由2D提升至3D氣象及空品觀測，發現不同高度的污染物濃度變化，隨氣象條件改變有所不同，尤其高污染事件時，垂直高度二〇〇至八〇〇公尺污染物濃度與地面相當，甚至更高；且在高污染事件日中，垂直擴散條件轉差，會使得不同高度的污染物混和不均勻，與固定及移動等污染排放及累積有關，未來將聚焦於減少「交通源」排放上。

    長榮大學綠能及環境資源學系系主任賴信志建議，各縣市應深入了解地區先天地理與氣候條件，如環境風場與地形效應的相互作用等，針對這些典型好發污染的天氣型態，建立專屬預警與應變機制。

