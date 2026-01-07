新法今上路／眼鏡行驗光需有執照 違規最重罰15萬

衛福部提醒，今起只有具備國家證照的驗光人員才能執行驗光業務，否則將依法開罰三萬元到十五萬元。（資料照）

「驗光人員法」規定眼鏡零售業者須設立驗光所才能執行驗光，十年緩衝期昨正式到期。衛福部提醒，今起只有具備國家證照的驗光人員才能執行驗光業務，否則將依法開罰，最重可處十五萬元罰鍰。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說明，「驗光人員法」於二〇一六年一月六日公布施行，明訂驗光屬具專屬性與排他性的專業行為，不具資格者不得執行，當初基於信賴保護原則，提供五年五次特考及十年過渡期，如今期限已滿，制度正式回歸原規範，未具驗光人員資格卻擅自執行驗光業務者，將依第四十三條處三萬至十五萬元罰鍰。

劉玉菁也指出，眼鏡行、眼鏡商號及公司依法只能賣眼鏡、配鏡，不能再幫人驗光，若要提供驗光服務，必須向地方衛生局申請設立「驗光所」並懸掛開業執照，衛福部將行文各縣市清查公司與商號登記內容，並請衛生局配合加強稽查。

衛福部統計，截至今年一月六日，我國驗光人員領證人數為一萬五五六九人，包括驗光師六二二一人、驗光生九三四八人；執業登記人數為八九六七人，其中驗光師四五五三人、驗光生四四一四人。

新北市驗光師公會理事長黃群宸說，驗光師、驗光生考照標準不同，一般近視、老花、散光等服務差異不大，但若涉及雙眼視覺異常、低視力或需輔具評估等複雜狀況，則須由驗光師處理，國內合格驗光人力充足，配鏡不會有問題。

黃群宸說，驗光配鏡是高度專業的工作，法制化後規定資料必須留存，未來若有爭議可調閱確認，權益更有保障。

他也強調，衛福部醫事人員查詢系統可查到各地驗光所分布，除偏遠的連江縣外，其餘縣市幾乎都有設點，新法公布後每年都有考試，過去沒有相關學歷背景者多數已補齊資格、取得證照，目前仍未取得資格者不到五％，產業衝擊有限。

