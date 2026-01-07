教部加碼補助 讓幼兒吃得更營養

教育部投3.5億補助各地方政府支應公立幼兒園餐費，讓幼兒吃得豐富營養。（教育部提供）

為提供幼兒更豐富且營養均衡的飲食，並如實反映物價及食材採購成本，教育部自一一三學年度起，全面協助各地方政府調升公立幼兒園餐點費數額，一一四學年度投入約四億元，其中教育部國教署補助三．五億元、占比達八十七．五％，各地方僅共負擔約五〇〇〇萬元。

教育部國教署組長王慧秋說明，考量各地區生活成本與食材採購條件不同，現行餐點費以一般地區每日九十五元、偏遠地區每日一〇五元為參考基準，並授權各地方政府彈性調整，以確保供餐運作順暢，展現中央政府對幼兒營養的關注和保障。

請繼續往下閱讀...

王慧秋也說明，教育部持續補助各地方政府，配置公立幼兒園廚工人力，由專責人員於園內製備餐點，一一四學年度延續相關補助機制，補助廚工一七〇二人，經費約二．五五億元，強化幼兒園自主供餐能力，提升整體餐點品質。

王慧秋表示，幼兒飲食與身心發展密切相關，教育部持續從制度與資源兩端著手，建立完善的幼兒園供餐機制，明定餐點供應原則與營養基準，讓幼兒在校園中獲得穩定且適切的飲食照顧。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法