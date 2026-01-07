為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    教部加碼補助 讓幼兒吃得更營養

    2026/01/07 05:30 記者林曉雲／台北報導
    教育部投3.5億補助各地方政府支應公立幼兒園餐費，讓幼兒吃得豐富營養。（教育部提供）

    教育部投3.5億補助各地方政府支應公立幼兒園餐費，讓幼兒吃得豐富營養。（教育部提供）

    為提供幼兒更豐富且營養均衡的飲食，並如實反映物價及食材採購成本，教育部自一一三學年度起，全面協助各地方政府調升公立幼兒園餐點費數額，一一四學年度投入約四億元，其中教育部國教署補助三．五億元、占比達八十七．五％，各地方僅共負擔約五〇〇〇萬元。

    教育部國教署組長王慧秋說明，考量各地區生活成本與食材採購條件不同，現行餐點費以一般地區每日九十五元、偏遠地區每日一〇五元為參考基準，並授權各地方政府彈性調整，以確保供餐運作順暢，展現中央政府對幼兒營養的關注和保障。

    王慧秋也說明，教育部持續補助各地方政府，配置公立幼兒園廚工人力，由專責人員於園內製備餐點，一一四學年度延續相關補助機制，補助廚工一七〇二人，經費約二．五五億元，強化幼兒園自主供餐能力，提升整體餐點品質。

    王慧秋表示，幼兒飲食與身心發展密切相關，教育部持續從制度與資源兩端著手，建立完善的幼兒園供餐機制，明定餐點供應原則與營養基準，讓幼兒在校園中獲得穩定且適切的飲食照顧。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播