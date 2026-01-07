去年本土A肝447例 男性占比近83%／創9年新高 30~39歲青年感染人數最多

疾管署急性傳染病組長楊靖慧指出，Ａ肝主要經由「糞口途徑」傳染，包括食用受病毒污染的食物或飲水，或與感染者發生親密接觸（36％）感染。（記者侯家瑜攝）

國內急性病毒性Ａ型肝炎疫情升溫，本土病例數創下近九年新高。病例以男性、卅至卅九歲族群為主，主要經由糞口途徑及親密接觸傳播。衛福部疾管署提醒，Ａ肝多可自行痊癒，但仍有併發猛爆性肝炎風險，接種疫苗是最有效的預防方式。

Ａ肝自去年三月起病例數明顯上升，至今未見趨緩。疾管署急性傳染病組長楊靖慧指出，去年累計確診四百七十七例，其中本土病例四百四十七例、境外移入卅例，本土病例數為二〇一七年以來最高。

而本土病例發病高峰多落在七至十一月，每月病例數介於五十至六十五例。從族群分布觀察，男性仍為主要感染對象，占比高達八十二．八％，年齡層以卅至卅九歲最多，占卅六．二％，其次為廿至廿九歲，占廿八．四％。

多經由糞口、親密接觸傳染

楊靖慧指出，Ａ肝主要經由「糞口途徑」傳染，包括食用受病毒污染的食物或飲水，或與感染者發生親密接觸（卅六％）感染。潛伏期約十五至五十天，平均為廿八至卅天，常見症狀包括發燒、全身倦怠、食慾不振、腹部不適及黃疸等。

疾管署副署長林明誠指出，Ａ型肝炎病毒在環境中的耐受性極強，需加熱至攝氏八十五度以上並持續一分鐘，才會失去活性；即使在六十度環境中，仍具相當抵抗力。此外，病毒也非常耐寒，在零下廿度的冷凍狀態下，仍可存活多年；即使在pH一．〇的強酸環境中，仍能存活長達五小時，且不易被一般酒精性乾洗手或清潔劑破壞，必須以肥皂與清水洗手，才能有效降低手部病毒量。

接種疫苗可有效預防

林明誠提醒，酒精對Ａ肝病毒效果有限，使用濃度一千ppm以上的漂白水，才能有效消毒受污染的環境與物品；食物務必徹底煮熟，飲用水也需煮沸，才能避免病毒從口入侵。

因應疫情升溫，疾管署提出「防Ａ肝三招」：第一，接種疫苗提升保護力；第二，落實飲食與手部衛生，正確洗手並於共食時使用公筷母匙；第三，避免不安全性行為，以降低病毒暴露風險。

