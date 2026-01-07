桃園258所中小學 2023已實施免費午餐

桃園市早在2023年2月就開始實施國中小營養午餐全面免費。（資料照）

台北市長蔣萬安昨宣布，台北市公私立國中小營養午餐今年起全面免費。這項福利政策，桃園市早在二〇二三年二月就開始實施，桃市教育局表示，最初補助每生每餐四十五元，今年調整為每生每餐五十一元，過去三年預算持續增加，分別約十七億、十八億、十九億元。

北市家長團體：早就該做了

台北市國中家長聯合會總會長吳政鴻直言，已經有多個縣市免午餐費，台北市早就該做了，樂見政策施行；但各校午餐的招標金額、餐點內容都不一，北市教育局要有一個標準來規範午餐品質。

桃市教育局指出，桃園市內二五八所公私立國中小營養午餐全面免費，每年受惠的學生約十九萬六千人，市府要求學校全面使用「3章1Q」食材，每週補助供應「三天有機蔬菜」、「一天產銷履歷蔬菜」、「天天非基因改造食材」，並推動每月至少一次將當季與在地特色食材導入午餐，讓學生有機會品嚐桃園在地生產的地瓜、蓮藕、綠竹筍、黑豬肉等農特產；市府也舉辦校園米其林美食爭霸賽、編撰營養午餐亮點食譜、積極推動食農教育等。

