北市突宣布營養午餐免費 新北、中、南、高暫不跟進／四都皆表示需評估財政 避免排擠其他教育資源

台北市長蔣萬安昨天在市政會議上突然宣布，全市國中、小營養午餐全面免費，藉此減輕家長每年上萬元的經濟支出；台北市教育局長湯志民說，預計在今年第一次追加預算時追加廿億元支應，最快在九月新學年度實施，總受惠人數約十八萬名學生。

不過，除了已經實施國中、小營養午餐全面免費的桃園市之外，包括新北、台中、台南、高市等直轄市皆表示，仍需財政評估、避免排擠其他教育資源，暫時沒有跟進打算。

預計追加20億預算 9月實施

對於營養午餐全面免費，蔣萬安表示，是要幫每一個孩子確保營養均衡，直接減輕家長每年上萬元的經濟支出，市府可統一強化食材溯源與品質管控。

台北市議會教育委員會正在審議預算，國民黨籍市議員張斯綱詢問，預估經費與受惠人數？湯志民表示，受惠總人數約十八萬名學生，以國小每餐約六十三元、國中約六十七元平均價來計算，總計約廿億元經費。因部分弱勢學生已享營養午餐免費，實際新增受益人數，北市教育局尚無法提供。

議員批蔣對市政無完整擘劃

北市民進黨籍市議員王閔生不滿說，黨團一直要求市府說明新增四四二億元統籌分配稅款財源如何分配，市府不僅沒做，還在預算審議階段宣布新政策。議會樂見減輕家長負擔，但程序上不尊重議會，讓人感覺蔣萬安走一步算一步，對市政沒有完整擘劃。

新北市教育局表示，營養午餐全面免費屬社福型政策，需長期穩定財源支撐，目前新北每年均投入十三．五億元補助營養午餐，如由地方單獨負擔卅二．三萬名學生餐費，估一年約需四十六億元經費，恐排擠其他教育資源。

台中教育局表示，全市約有廿三．九萬名國中小學學生，若學校午餐全面免費約需卅三億五千萬，未來須視市府財政評估，以「有增無減」原則，滾動檢討補助。

台南市教育局表示，台南的財政遠比不上台北，若全面實施學校午餐免費，預估每年將再增加約八．五億元支出，恐排擠教育資源，不會跟進北市作法。

高雄市政府指出，對相關教育資源會從效率、必要性及公平性，做整體教育資源評估；高雄學校午餐會維持使用者付費原則，對家境困難孩子全額補助，將經費用在對孩子最有意義項目，避免排擠其他經費。

