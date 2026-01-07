高市人口減 3區產業加持攀升最多

高雄市去年底人口數跌破二七二萬人，比前年減少一．二萬多人，人口持續負成長，新生兒也創新低，大減三千多人；鳳山區蟬聯最大行政區，仁武、楠梓、橋頭區在產業加持下，人口成長最明顯。

高雄最新人口統計出爐，人口數二七一．八萬多人，比前年減少一．二萬多人，去年新生兒一．二萬餘人，也比前年減少三千多人，死亡人數則達二．五萬多人，連九年「生不如死」已成常態；加上去年遷出人口多於遷入人口，人口持續呈現衰退。

高雄市最大行政區仍然是鳳山區三十五．三萬多人，去年也不敵人口萎縮，減少了二一七五人，隨著大型購物中心與新闢捷運路線將進駐鳳山，可望帶來人口紅利。

台積電設廠 仁武、楠梓、橋頭產業群聚

此外，在人口減少的趨勢下，仁武、楠梓、橋頭區人口逆勢成長最受矚目，坐擁仁武、楠梓產業園區及橋頭科學園區等，加上台積電設廠帶動產業群聚效應，將成全國最大「科技廊道」，仁武區去年突破十萬多人大關，超車岡山區，急起直追十一萬人的大寮區；楠梓區也在台積電加持下，人口數持續攀升達十九．五萬多人，逼近左營區只差約二千人，爭奪第三大行政區；楠梓區隔壁的橋頭區也因產業開發，人口增為四萬多人，即將追過鳥松區。

